SİYASET
18 Temmuz 2022 - 02:00

İngiltere'nin Ruanda Planı nedir? Ruanda Planı Türkiye gündemine bomba gibi düştü!

İngiltere Dışişleri Bakanı tarafından açıklanan Ruanda planı internet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki Ruanda planı nedir? Tüm detaylar haberimizde.

SİYASET
18 Temmuz 2022 - 02:00
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İngiltere'nin Ruanda Planı nedir? Ruanda Planı Türkiye gündemine bomba gibi düştü!


İngiltere tarafından açıklanan Ruanda Planı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Peki Ruanda Planı nedir? Ruanda Planı gerçekleşirse ne olacak? Ruanda Planı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ruanda planı nedir

İngiltere tarafından açıklanan Ruanda Planı, İngiltere'ye yasal olmayan yollardan giren göçmenleri Ruanda'ya gönderme ile ilgili yapılan bir plan. İngiltere'ye göre düzensiz göçmenlerin Manş Denizi üzerinden Ruanda'ya gönderilmesi dış göç akışını durduracak. İngiltere hükümeti göçmenleri sınır dışı etmeye bir kere daha kalkışmış ancak AİHM bunu son anda engellemişti. Göçmenler İngiltere'den Ruanda'ya taşınmak üzereyken uçak kalkmadan AİHM duruma itiraz ederek uçağı boşaltmıştı. Hayal kırıklığına uğrayan bir kesim olsa da bir kesim kararı mutlulukla karşıladı.



Tanju Bilgiç Ruanda Planı Açıklamaları

Dışişleri Türkiye ile müzakere yapmak istiyor

Öte yandan İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Truss göçmenler ile ilgili ülkelerindeki krizi çözebilmek adına Türkiye ile bir müzakere başlatmak istiyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcümüz Büyükelçi Tanju Bilgiç ise Truss'ın iddialarına karşılık verdi. Bilgiç, Turss'ın yaptığı açıklamaların asılsız olmasını dilediklerini söyledi. Tepkilerini Twitter hesabından da duyuran Bilgiç açıklamalarına şu şekilde devam etti; "8 senedir dünya üzerinde en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin üçüncü ülkeler talep etmesi sonrasında daha çok yük alması, iltica hakkı konusunda uluslararası düzenlemelerin hiçbiriyle açıklanamayan bir yaklaşım içinde bulunması asla söz konusu olamaz. Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı ya da sınır muhafızı hiçbir zaman olmayacaktır ve üçüncü sınıf ülkelerin uluslararası sorumluluklarını hiçbir şekilde almayacaktır. Bu tutumumuzu geçtiğimiz sene Afgan sığınmacılar ile ilgili çıkan haberler ile ilgili de halkımızla paylaşmıştık. Bu sebeple tüm ülkeleri göçmen konusunda uluslararası sorumluluklarını yerine getirme ve eşit sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum.' 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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