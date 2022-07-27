İngiltere’nin yeni başbakan adaylarının konuştuğu programda modaretör bayıldı!













TalkTV canlı yayını kesti!

Boris Johnson’ın istifa ederek görevden ayrılması sonrası İngiltere yeni başbakanını seçmeye hazırlanıyor. Ülkenin eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile Dışişleri Bakanı Liz Truss'un aday olduğu başbakanlık seçimlerinde heyecan da giderek hızlanıyor.Muhafazakar Parti’den İngilterenin yeni başbakanı için adaylığını koyan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile Dışişleri Bakanı Liz Truss, ülkenin en çok izlenen kanallarından birisi olan TalkTV’deki canlı yayınlanan bir programa katıldılar. Kate McCann’in moderatörlüğü çerçevesinde gerçekleştirilen canlı yayın sırasında iki adayın tartışmaya girdikleri görüldü.Dışişleri Bakanı Liz Truss'un konuştuğu sırada stüdyoda büyük bir gürültü meydana geldi. Truss, o sırada şaşkınlığa uğrarken McCann’ın olduğu yere gittiği anlaşıldı.O surada TalkTV, canlı yayını keserek reklama giderken, kanal tarafından yapılan açıklamada ise canlı yayın programının modaretörü Kate McCann'ın yayın sırasında baygınlık geçirdiği ve kendisinin aslında iyi olmasına rağmen tıbbi müdahale yapılması anlamında yayının kesilmesine karar verildiği bildirildi.