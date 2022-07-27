DÜNYA
27 Temmuz 2022 - 01:01

İngiltere'nin yeni başbakan adaylarının konuştuğu programda modaretör bayıldı!

İngiltere’nin yeni başbakan adayları canlı yayında kozlarını paylaştılar. programın modaretörü Kate McCann ise yaşanan tartışmalara daha faza dayanamadı ve baygınlık geçirdi.

DÜNYA
27 Temmuz 2022 - 01:01
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İngiltere’nin yeni başbakan adaylarının konuştuğu programda modaretör bayıldı!


Boris Johnson’ın istifa ederek görevden ayrılması sonrası İngiltere yeni başbakanını seçmeye hazırlanıyor. Ülkenin eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile Dışişleri Bakanı Liz Truss'un aday olduğu başbakanlık seçimlerinde heyecan da giderek hızlanıyor.

İngiltere’nin yeni başbakan adayları



Muhafazakar Parti’den İngilterenin yeni başbakanı için adaylığını koyan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile Dışişleri Bakanı Liz Truss, ülkenin en çok izlenen kanallarından birisi olan TalkTV’deki canlı yayınlanan bir programa katıldılar. Kate McCann’in moderatörlüğü çerçevesinde gerçekleştirilen canlı yayın sırasında iki adayın tartışmaya girdikleri görüldü.

İngiltere’nin yeni başbakan adayları

Dışişleri Bakanı Liz Truss'un konuştuğu sırada stüdyoda büyük bir gürültü meydana geldi. Truss, o sırada şaşkınlığa uğrarken McCann’ın olduğu yere gittiği anlaşıldı.

TalkTV canlı yayını kesti!

O surada TalkTV, canlı yayını keserek reklama giderken, kanal tarafından yapılan açıklamada ise canlı yayın programının modaretörü Kate McCann'ın yayın sırasında baygınlık geçirdiği ve kendisinin aslında iyi olmasına rağmen tıbbi müdahale yapılması anlamında yayının kesilmesine karar verildiği bildirildi.

İngiltere’nin yeni başbakan adayları

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Rusya, Kuzey Akım hattında AB'nin doğalgaz akış vanasını kısıyor!
Rusya, Kuzey Akım hattında AB'nin doğalgaz akış vanasını kısıyor!
Mayısmun çiçeği salgını için geliştirilen aşıya Avrupa Birliği'nden onay çıktı!
Mayısmun çiçeği salgını için geliştirilen aşıya Avrupa Birliği'nden onay çıktı!
Son Haberler
İzel, Çelik, Ercan 31 yıl aradan sonra konser için sözleştiler
İzel, Çelik, Ercan 31 yıl aradan sonra konser için sözleştiler
Hadise ile Mehmet Dinçerler, Bodrum'daki kiralık villaya 7 gün için servet ödediler!
Hadise ile Mehmet Dinçerler, Bodrum'daki kiralık villaya 7 gün için...
Diyanet'ten 2022-2023 birinci dönem hac ve umre fiyatları açıklaması!
Diyanet'ten 2022-2023 birinci dönem hac ve umre fiyatları açıklaması!
Zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor! Fiyatı 60 TL'ye çıkan ürün vatandaşa yok artık dedirtti!
Zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor! Fiyatı 60 TL'ye çıkan ürün...
Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımın ihalesi başladı! Artık sahte bandroller tespit edilebilecek
Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımın ihalesi başladı! Artık...
Fenerbahçe ile Gustavo Henrique 3 yıllık sözleşmeye imza atıyor!
Fenerbahçe ile Gustavo Henrique 3 yıllık sözleşmeye imza atıyor!
Mansur Yavaş'tan Ankapark sorumlularına suç duyurusu!
Mansur Yavaş'tan Ankapark sorumlularına suç duyurusu!
İsmail Küçükkaya'dan ortalığı karıştıracak iddia: Erken seçim tarihi 14 Mayıs 2023
İsmail Küçükkaya'dan ortalığı karıştıracak iddia: Erken seçim...
TBMM Başkanı Şentop, olağanüstü toplantı için Meclis'i 1 Ağustos'ta topluyor
TBMM Başkanı Şentop, olağanüstü toplantı için Meclis'i 1 Ağustos'ta...
Arka Sıradakiler dizisi oyuncu kadrosu değişti mi? Arka Sıradakiler yeni oyuncular kimler? 2022 Arka Sıradakiler oyuncu kadrosu
Arka Sıradakiler dizisi oyuncu kadrosu değişti mi? Arka Sıradakiler...
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’in gönderme dolu videosu sosyal medyaya damga vurdu!
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’in gönderme dolu videosu sosyal...
Piknik yasağına takılan beyaz et, fiyatlarını yüzde 70 düşürdü!
Piknik yasağına takılan beyaz et, fiyatlarını yüzde 70 düşürdü!
Kıskançlık krizine giren doktor, sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!
Kıskançlık krizine giren doktor, sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!
ÖTV tebliğinde değişim yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi!
ÖTV tebliğinde değişim yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi!
Krem Brüle (Creme Brulee) nasıl yapılır? Masterchef Krem Brüle nedir? Gerekli malzemeler nelerdir? Krem Brüle tatlı tarifi
Krem Brüle (Creme Brulee) nasıl yapılır? Masterchef Krem Brüle nedir?...