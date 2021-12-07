DÜNYA
07 Aralık 2021 - 12:47

İngiltere polisi, parlamentonun tuvaletlerinde 'kokain' iddiasını araştıracak!

İngiltere’de parlamentosunun binasında bulunan 12 tuvaletten 11'inde kokain izlerine rastlanıldığı iddia edildi. Polis ise bu iddianın arkasını bırakmadı araştırma çalışması başlattı.

DÜNYA
07 Aralık 2021 - 12:47
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İngiltere polisi, parlamentonun tuvaletlerinde 'kokain' iddiasını araştıracak!
İngiltere'nin Başkenti Londra'da bulunan ve Westminster Sarayı olarak bilinen parlamento binasında uyuşturucu madde olarak bilinen kokainin kullanıldığına dair bir iddia ortaya atıldı. Parlamento binasından yer alan 12 tuvaletten 11'inde kokain izine rastlanıldığına dair öne sürülen bu iddialar karşısında bir açıklama yapan parlamento sözcüsü Lindsay Hoyle, polisle bir çalışma başlattıklarını duyurdu.








Ortaya atılan bu iddialar üzerinde Metropolitan polisinin devreye girdiği ve bu hafta söz konusu iddianın bir öncelik olarak ele alınacağını belirten Hoyle, şayet parlamento binasına yasa dışı herhangi bir madde getirdiği tespit edilmesi halinde o kişilere ciddi yaptırımlar uygulanacağını söyledi. 



UYUŞTURUCU MADDENİN İLK İZİNE BAŞBAKAN JOHNSON'IN OFİSİNİN YAKININDA RASTLANDI

Söz konusu iddialara göre, binanın birçok tuvalette kokain isimli uyuşturucu maddenin izlerine rastlandığı belirtilirken, İngiliz basınında yayınlana bazı haberlerde ise tespit edilen uyuşturucu madde izlerinin ilk olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile İçişleri Bakanı Priti Patel'in ofislerinin bulunduğu katlara yakın yerlerde bulunduğu aktarıldı.

 
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