MAGAZİN
08 Aralık 2022 - 23:22

İngiltere prensi Harry'den kraliyet ailesine ağır suçlama

Prensliği bırakıp aşkının peşinden giden küçük prensten kraliyet ailesine ağır ithamlar geldi…

MAGAZİN
08 Aralık 2022 - 23:22
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İngiltere prensi Harry’den kraliyet ailesine ağır suçlama


İngiliz kraliyet ailesi mensubu Prens Harry oyuncu Megan Markle ile yaşadığı aşk ve aşkı için kraliyet ailesinden vazgeçişiyle dünyanın gündemine oturmuştu. Mutlu giden evliliği ve zaman zaman kraliyet ailesine karşı bulunduğu ithamlar ile sürekli gündeme gelen küçük prensten yeni hamle geldi. Digital platform Netflix için hazırlanan Prens Harry ve Megan Markle belgeselinde eski ailesine ağır ithamlar içermesi herkesi şaşkınlığa uğrattı. Prens Harry ve Megan Markle

Bizi dışladılar 



Belgeselin yeni bölümünde yaptıkları itiraflar herkesi bozguna uğrattı. Kraliyet ailesinin ırkçı olduğunu söyleyen çift belgesel için onlara destek olmadıklarını ve birlikteliklerin başlarında Megan Markle’ı ten rengi sebebiyle dışladıklarını evliliğe karşı olduklarını ancak Harry aşkından vazgeçmediği için evliliğe izin vermek zorunda kaldıklarını açıkladı. Prens Harry ve Megan Markle

Basın bunu bir savaş olarak algıladı 

Henüz yeni bölümü yayınlanmamış olan belgeselin sadece fragmanı bile büyük yankı uyandırdı. Fragmanda Harry ve Megan’ın itiraflarına yer verilmesi ve yaptıkları açıklamaları İngiliz basını bunu ‘Kraliyete açılan bir savaş’ olarak nitelendirdi. Prens Harry ve Megan Markle

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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