İngiltere prensi Harry’den kraliyet ailesine ağır suçlama













İngiliz kraliyet ailesi mensubu Prens Harry oyuncu Megan Markle ile yaşadığı aşk ve aşkı için kraliyet ailesinden vazgeçişiyle dünyanın gündemine oturmuştu. Mutlu giden evliliği ve zaman zaman kraliyet ailesine karşı bulunduğu ithamlar ile sürekli gündeme gelen küçük prensten yeni hamle geldi. Digital platform Netflix için hazırlanan Prens Harry ve Megan Markle belgeselinde eski ailesine ağır ithamlar içermesi herkesi şaşkınlığa uğrattı.Belgeselin yeni bölümünde yaptıkları itiraflar herkesi bozguna uğrattı. Kraliyet ailesinin ırkçı olduğunu söyleyen çift belgesel için onlara destek olmadıklarını ve birlikteliklerin başlarında Megan Markle’ı ten rengi sebebiyle dışladıklarını evliliğe karşı olduklarını ancak Harry aşkından vazgeçmediği için evliliğe izin vermek zorunda kaldıklarını açıkladı.Henüz yeni bölümü yayınlanmamış olan belgeselin sadece fragmanı bile büyük yankı uyandırdı. Fragmanda Harry ve Megan’ın itiraflarına yer verilmesi ve yaptıkları açıklamaları İngiliz basını bunu ‘Kraliyete açılan bir savaş’ olarak nitelendirdi.