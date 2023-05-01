DÜNYA
01 Mayıs 2023 - 01:13

İngiltere tarihinde bir ilk! Halk taç giyme törenine davet edildi

Organizatörler, Kral ve varislerine bağlılık yemini edilecek olan taç giyme törenini için 'milyonlarca kişilik bir koroya' katılmaya davet edileceğini söylüyor.

DÜNYA
01 Mayıs 2023 - 01:13
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İngiltere tarihinde bir ilk! Halk taç giyme törenine davet edildi


   Cumartesi günü gerçekleşecek olan törene halkın davet edilmesi ise bir ilk... İlklerle dolu bir taç giyme töreninde kadın din yetkilileri önemli bir rol oynayacak ve bizzat Kral yüksek sesle dua edecek. Cumartesi günü yapılacak taç giyme töreni, Galce, İskoç Galcesi ve İrlanda Galcesi dilinde söylenecek bir ilahi seti ile Britanya'da konuşulan diğer dilleri bir araya getiren ilk tören olacak.

Kral



   Halka ilk kez törende aktif bir rol verilecek ve dünyanın dört bir yanından insanlardan Kral'a bağlılık yemini etmeleri istenecek.

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İpek BAL
İpek BAL
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