İngiltere tarihinde bir ilk! Halk taç giyme törenine davet edildi













Cumartesi günü gerçekleşecek olan törene halkın davet edilmesi ise bir ilk... İlklerle dolu bir taç giyme töreninde kadın din yetkilileri önemli bir rol oynayacak ve bizzat Kral yüksek sesle dua edecek. Cumartesi günü yapılacak taç giyme töreni, Galce, İskoç Galcesi ve İrlanda Galcesi dilinde söylenecek bir ilahi seti ile Britanya'da konuşulan diğer dilleri bir araya getiren ilk tören olacak.Halka ilk kez törende aktif bir rol verilecek ve dünyanın dört bir yanından insanlardan Kral'a bağlılık yemini etmeleri istenecek.