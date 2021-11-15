DÜNYA
15 Kasım 2021 - 22:15

İngiltere, ülkedeki terör tehdit seviyesini yükselterek alarm verdi!

İngiltere'nin Liverpool kentindeki hastanenin önünde bir takside patlama meydana geldi. Saldırıdan hemen sonra 25 yaşındaki zanlı polis tarafından gözaltına alınırken, olayın "terör eylemi" olduğu açıklandı. Patlamanın 'terör olayı' ilan edilmesi sonrasında ise olayın ulusal terör tehdidi seviyesinin 'ciddi' seviyesine yükseltilmesine karar verildi.

DÜNYA
15 Kasım 2021 - 22:15
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İngiltere, ülkedeki terör tehdit seviyesini yükselterek alarm verdi!
İngiltere hükümetinde, ülkede özellikle terör olaylarına karşı "kritik", "ciddi", "önemli", "orta" ve "düşük" olmak üzere beş tehdit seviyesi yer alıyor. Dün Liverpool kentindeki hastanenin önünde bir takside meydana gelen patlamanın terör olayı ilan edilmesi sonrası ise ülkede ulusal terör tehdidi seviyesinin "önemli" seviyesinden "ciddi" seviyesine yükseltilmesine karar verildi bildirildi.




Söz konusu karar ilişkin bir açıklama yapan İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, açıklamasında "Kritik" seviyesinin, her an yeni bir terör saldırısının olabileceği ihtimaline karşılık somut bir istihbaratın olduğu anlamına geldiğini ve "ciddi" seviyesinin de bu tarz bir istihbarat olmamasının yanı sıra saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünün gösterildiğini belirtti.

 
# ingiltere# terör saldırısı# ciddi seviye# tehdit seviyeleri
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