İngiltere, ülkedeki terör tehdit seviyesini yükselterek alarm verdi!

İngiltere hükümetinde, ülkede özellikle terör olaylarına karşı "kritik", "ciddi", "önemli", "orta" ve "düşük" olmak üzere beş tehdit seviyesi yer alıyor. Dün Liverpool kentindeki hastanenin önünde bir takside meydana gelen patlamanın terör olayı ilan edilmesi sonrası ise ülkede ulusal terör tehdidi seviyesinin "önemli" seviyesinden "ciddi" seviyesine yükseltilmesine karar verildi bildirildi.Söz konusu karar ilişkin bir açıklama yapan İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, açıklamasında "Kritik" seviyesinin, her an yeni bir terör saldırısının olabileceği ihtimaline karşılık somut bir istihbaratın olduğu anlamına geldiğini ve "ciddi" seviyesinin de bu tarz bir istihbarat olmamasının yanı sıra saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünün gösterildiğini belirtti.