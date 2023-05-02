İngiltere, 'yeni kral' için geri sayıma başladı













21 yaşında genç bir prens olan Charles, Kral olmak için yarım asırdan fazla süre bekledi. Annesi Kraliçe ikinci Elizabeth'in ölümünün ardından Kral olan Charles için West Minister Abey'de bir tören hazırlandı. Prens Charles, eşi Camilla ile birlikte tören alanına üstü açık bir araçla geçecekler. Bu geçişte yeni Kral ve Kraliçe halkı selamlayacak.Kral Charles ise tören organizasyonu ile yakından ilgileniyor. Prens olduğu yıllarda Charles için özel olarak bestelenen Kraliyet korosu ile söylenen 'tanrı Galler Prensi'ni korusun' marşı yerine babası Edinburg dükü anısına yunan ortodoks müziği talep etti. Taç töreni için İngiltere'nin önde gelen bestekarı, Andrew Lloyd-Webber ise yeni marş için özel olarak görevlendirdi. İngiltere medyası bu özel an için tüm hazırlıklarını tamamladı. İngiliz televizyonları Charles'ın taç giyme törenini tüm dünyaya canlı olarak yayınlayacak.