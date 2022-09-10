İnşaatta vinç devrildi: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saray Bosna Caddesi üzerinde yapımı devam etmekte olan bir inşatta henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilen vinç işçilerin üzerine düştü. Olayda ilk belirmemelere göre Fatih Kızılkaya, Mesut Gündoğan ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybederken, 2 işçi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay mahaline birden fazla polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Vali Hulusi Şahin ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar olayın gerçekleştiği yere gelerek bilgi aldı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yarılıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.