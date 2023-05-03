İnsan dışkısından hap üretildi! Bu hastalığın tedavisinde kullanılacak: Duyanlar şaştı kaldı!













FDA, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çalışmalar sürerken ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), insan dışkısından üretilen hapın kullanımına onay verdiğini açıkladı. Yapılan açıklamalarda Seres Therapeutics adlı şirketin ürettiği ilacın 18 yaş ve üstü hastalarda kullanımına onay verildiğinin altı çizildi. Aralık 2022 tarihinde lavan bazlı rektum yoluyla kullanılan bir tedavi onay alınırken kayıtlarda yer aldı. Seres Therapeutics isimli şirket tarafından geliştirilen ve Vowst ismi verilen ilaç, 18 yaş ve üzeri insanlarda kullanılabilir açısından onayı çıktı. İlacın Haziran 2023’te ABD’de çıkış yapması tahminler arasında. Vowst isimli ilaç, clostridium difficile enfeksiyonunun (CDI) tedavisinde kullanılabilir hale getirildi. Bu hastalık, insan bağırsağında yaşayan ve uzun süreli antibiyotik kullanımının bağırsak florasında tahribat yaratmasıyla kolonileşen c.difficile bakterisinin yol açan hastalık olarak tanımlandı. Bilim insanları, bazı dışkıların dibe çökerken bazılarının ise su yüzeyinde kaldığını belirtti. CDI'ya yakalanan kişilerde ise ölümcül ishal ve bağırsak inflamasyonu görülebilir hale geldi. Sağlıklı kişilerin dışkılarından elde edilen bu ilaç ise enfeksiyon hastalarına yönelik kullanıma geçti.FDA tarafından gelen açıklamalar üzerine tedavinin 4 doz olarak uygulandığı bilgisi verildi. Buna göre hasta her gün bir hap alıyor. Yatırım bankası TD Cowen'dan Joseph Thome ise bu tedavinin hasta için toplamda 20 bin dolar tutarında ücret ödemesi yapması gerekir.