SPOR
29 Aralık 2022 - 21:34

İnsan olmadığını defalarca kanıtladı. Erling Haaland yine attı, devamında rekorları peşinden sürükledi

2000 doğumlu Norveçli altın sarısı saçlara sahip Erling Haaland, insanların elinden şaşırma yetisini almaya devam ediyor. Onunla beraber sayıların artık bir önemi kalmadı. Zira rekorları alt üst etti, henüz kırmadığı birkaç rekoru da yakın bir zaman diliminde kesinlikle kıracaktır.

SPOR
29 Aralık 2022 - 21:34
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İnsan olmadığını defalarca kanıtladı. Erling Haaland yine attı, devamında rekorları peşinden sürükledi


2000 doğumlu Norveçli altın sarısı saçlara sahip Erling Haaland, insanların elinden şaşırma yetisini almaya devam ediyor. Onunla beraber sayıların artık bir önemi kalmadı. Zira rekorları alt üst etti, henüz kırmadığı birkaç rekoru da yakın bir zaman diliminde kesinlikle kıracaktır.

Dünya Kupası'nın sona ermesiyle beraber Haaland anomalini tekrardan hatırladık. Norveçli oyuncu, milli arada formunu kaybetmemiş ve yeşil sahalara tekrar adım attığı gibi gollerini sıralamaya devam etti. Lig Kupası'nda Liverpool'u boş geçmeyen Viking, Leeds deplasmanında tahtaya iki çizik attı. Bu sezon çıktığı 14 Premier Lig maçında 20 gole ulaşarak bu alanda uzun yıllar kırılmayacak bir rekora imza attı. Gollerinin yanına 3 de asist ekleyerek City'nin en büyük skor tehdidi oldu.Erling Haaland



Premier Lig'deki ilk 20 golüne en hızlı şekilde ulaşan oyuncu olan Haaland, babasından toplam 167 maç daha az çıkmasına rağmen ligdeki gol sayısını eşitledi. "Babasına bile saygısı olmayan bu adamın rakip savunmacılara mı saygısı olacak" demeden edemiyor insan. Şaka bir yana, insanların gerçeklik algısıyla oynayan 22 yaşındaki genç, şimdiden her şeyi alt üst etti.

Dünya Kupası'nda onu izleyemedik, ancak önümüzdeki yıllarda milli formayla yapacaklarını da herkes merak ediyordur. O belki de bir milletin tek umudu.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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