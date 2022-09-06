Instagram'a çocuk mahremiyeti ihlali için 405 milyon euro ceza kesildi!













Soruşturma Eylül 2020'de başladı

Meta yönetimi para cezasını kabul etmedi: İtiraz etmeyi düşünüyoruz!

İrlanda'da bulunan Veri Koruma Komisyonu (DPC), merkezi ABD'de bulunan ve dünyanın en çok kullanıcısına sahip platformların başında gelen Instagram'a genel berilerin korunmasına ilişkin düzenlenen yönetmelik (GDPR) gereği 405 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Instagram'ın çocukların e-posta adreslerini ve telefon numaralarını yayınlayarak gizliliğini ihlal ettiği iddia edilirken İrlanda Veri Koruma Komisyonu sözcüsü "Geçen Cuma günü 405 milyon euroluk bir para cezası içeren nihai kararımızı verdik." diye konuştu.Eylül 2020'de Veri Koruma Komisyonu (DPC), sosyal medya platformu Instagram'da reşit olmayanların hesap verilerinin ele alınmasıyla ilgili bir soruşturma başlattı. İrlandalı yetkililerin soruşturması, Instagram'ın 13 ila 17 yaş arasındaki kullanıcılar için e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi kişisel verileri nasıl sakladığına odaklanıyor. Çalışma ayrıca, Instagram'ın kullanıcı kayıt sisteminin, hesabın gizlilik ayarı "özel" olarak ayarlanmadıkça çocuk hesaplarının varsayılan olarak "genel" olmasına neden olup olmadığına da baktı.Instagram'ın ana şirketi Meta'nın bir sözcüsünün yaptığı açıklamasında 18 yaşından küçük herkes Instagram'a erişebileceği katılma sonrasında hesabın otomatik olarak gizli hale getirildiğini böylelikle yalnızca tanıdığınız kişiler ne paylaştığınızı görebileceğini belirtti. Yetişkinlerin takip etmediğiniz gençlere mesaj gönderemeyecekleri vurgulanan açıklamada soruşturma boyunca DPC ile iletişim halinde olduklarını fakat bu para cezasına kesinlikle katılmayacaklarını ve temyize gidilmesinin düşünüldüğü ifade edildi. Soruşturmanın detayları önümüzdeki hafta açıklanacak.