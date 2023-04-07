TEKNOLOJİ
07 Nisan 2023 - 14:45

Instagram'a filtreli fotoğraf koymak tarih oluyor! Yasak resmen başladı: Sadece o şartla kullanılabilecek

sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşmak artık farklı bir boyuta doğru uzanırken yanıltmalar üzerine yeni karar alındı. Alınan karar üzerine fotoğraf paylaşırken filtre yapılmaması adına yasak getirildi. Sosyal medyada filtre yasağında yaşananlar haberimizde.

TEKNOLOJİ
07 Nisan 2023 - 14:45
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Instagram'a filtreli fotoğraf koymak tarih oluyor! Yasak resmen başladı: Sadece o şartla kullanılabilecek
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İnfluencer ismiyle sosyal medya üzerinden tanınan kişiler tüketim çağında tehlikeli bir bağlılığa neden olurken kitle takipçilerine her istediğini kabul ettirmeler başladı. İnfluencer tarafından önerilen herhangi bir ürünü denemek için milyonlarca kişi paylaşımları sabırsızlıkla bekliyor. Sosyal medya üzerinden yanıltıcı olan fotoğraflar sıklıkla gündeme gelirken filtre kullanımına sınırlama geldi. Fransa hükümeti tarafından yürürlüğe girdi.

FİLTRE YASAĞI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Sosyal medya üzerinden fazlasıyla gündemde olan filtre kullanımı için yasak getirilirken önümüzdeki hafta mecliste yapılacak görüşmeler üzerine yasanın aktifleşmesi bekleniyor. Tüketici İşleri Rekabet ve Dolandırıcılığı Önleme Müdürlüğü üzerinden yeni bir ekip kurularak incelemeler yapılacak.



instagrama filtre yasağı

FİLTRE YASAĞINA UYMAYANLARIN CEZASI

Alınan karar üzerine filtre yasağına uymayan kişiler için düşünülenler merak konusu oldu. Yasağı uymayan ve saygı duymayan kişilere tolerans gösterilmeyerek kuralları uymamasından ötürü cezai yaptırım yapılacağı duyuruldu. Fransa hükümeti bu tarz alınan bu katı kurallar ile adını duyururken ülkede yeme bozukluğu adına 2017 senesinde reklamlarda bulunan modellerin vücutlarında değişiklikler yapılarak fotoğraflarının belirtilmesi zorunlu hale geldi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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