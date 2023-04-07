İnfluencer ismiyle sosyal medya üzerinden tanınan kişiler tüketim çağında tehlikeli bir bağlılığa neden olurken kitle takipçilerine her istediğini kabul ettirmeler başladı. İnfluencer tarafından önerilen herhangi bir ürünü denemek için milyonlarca kişi paylaşımları sabırsızlıkla bekliyor. Sosyal medya üzerinden yanıltıcı olan fotoğraflar sıklıkla gündeme gelirken filtre kullanımına sınırlama geldi. Fransa hükümeti tarafından yürürlüğe girdi.
TEKNOLOJİ
07 Nisan 2023 - 14:45
Instagram'a filtreli fotoğraf koymak tarih oluyor! Yasak resmen başladı: Sadece o şartla kullanılabilecek
sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşmak artık farklı bir boyuta doğru uzanırken yanıltmalar üzerine yeni karar alındı. Alınan karar üzerine fotoğraf paylaşırken filtre yapılmaması adına yasak getirildi. Sosyal medyada filtre yasağında yaşananlar haberimizde.
TEKNOLOJİ
07 Nisan 2023 - 14:45