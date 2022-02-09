TEKNOLOJİ
09 Şubat 2022 - 23:20

Instagram'a gönderilerin denetimini kolaylaştıran yeni özellik geliyor!

Fotoğraf ve vido paylaşım uygulaması Instagram, kullanıcıların gönderilerini daha kolay denetlemelerini sağlayacak olan yeni özelliği getirmeye çalışıyor. "Activity" olarak gelecek olan yeni özellikte kısa süre içinde uygulamanın içinde yer alması planlanıyor.

TEKNOLOJİ
09 Şubat 2022 - 23:20
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Instagram'a gönderilerin denetimini kolaylaştıran yeni özellik geliyor!
Dünyanın en çok kullanıcısına sahip olan uygulamaların başında gelen Instagram'da kullanıcıların gönderi denetleme işlerini daha da kolaylaştıracak yeni özelliğin geleceği konuşuluyor.








Kullanıcı deneyimlerini tamamen iyileştirecek olan yeni bir özellik "Activity" simiyle gelmeye hazırlanırken özelliğin Türkçe sürümünde' Etkinliğiniz' olarak geleceği belirtildi. Yeni özelliğin, kullanıcıların gönderilere yapılan yorumları ya da doğrudan gönderilerin toplu olarak birkaç dokunuş ile kaldırılmasının sağlanacağı öğrenilirken yeni özellikte ayrıca, geçmiş zamandaki etkileşimlerin ve arama etkinliklerinin detaylarının yine Activity bölümü içerisinde olacağı belirtiliyor.



Şirket yetkilileri Activity özelliği sayesinde kullanıcıların hem geçmişte yapılan etkileşimlere hem de şimdiki gönderil denetimlerine kolaylıkla ulaşma imkanını yakalayacaklarını aktarırlarken bu özelliğin pek çok kullanıcı tarafından beğenileceğini düşündüklerini de ifade ettiler.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Instagram'da Reels süreleri uzatılıyor!
Instagram'da Reels süreleri uzatılıyor!
Twitter'da karakter sınırı ortadan kaldırılıyor!
Twitter'da karakter sınırı ortadan kaldırılıyor!
Son Haberler
Halil Falyalı'nın ölümüne ilişkin 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı!
Halil Falyalı'nın ölümüne ilişkin 3 şüpheli yakalanarak gözaltına...
Erzurum’da akıl almaz olay! Taksici aracını bağlamak isteyen polisi metrelerce sürükledi
Erzurum’da akıl almaz olay! Taksici aracını bağlamak isteyen polisi...
İstanbul Halk Ekmek'e zam
İstanbul Halk Ekmek'e zam
Omicron'un alt varyantı BA.2 panikletiyor
Omicron'un alt varyantı BA.2 panikletiyor
Faciadan kurtuldu! Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı
Faciadan kurtuldu! Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı
Başak Dizer'den karnı burnunda poza beğeni yağdı!
Başak Dizer'den karnı burnunda poza beğeni yağdı!
Alevilere küfürlü sözlerle saldıran Yakup Tilki gözaltına alındı
Alevilere küfürlü sözlerle saldıran Yakup Tilki gözaltına alındı
Telefonu ve parası darp edilen şahıs, gaspçılar tarafından bıçaklandı!
Telefonu ve parası darp edilen şahıs, gaspçılar tarafından bıçaklandı!
Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarını devlet karşılayacak!
Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarını devlet karşılayacak!
Polislerin şark görev süreleri kısaltılıyor!
Polislerin şark görev süreleri kısaltılıyor!