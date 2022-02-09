Instagram'a gönderilerin denetimini kolaylaştıran yeni özellik geliyor!

Dünyanın en çok kullanıcısına sahip olan uygulamaların başında gelen Instagram'da kullanıcıların gönderi denetleme işlerini daha da kolaylaştıracak yeni özelliğin geleceği konuşuluyor.
Kullanıcı deneyimlerini tamamen iyileştirecek olan yeni bir özellik "Activity" simiyle gelmeye hazırlanırken özelliğin Türkçe sürümünde' Etkinliğiniz' olarak geleceği belirtildi. Yeni özelliğin, kullanıcıların gönderilere yapılan yorumları ya da doğrudan gönderilerin toplu olarak birkaç dokunuş ile kaldırılmasının sağlanacağı öğrenilirken yeni özellikte ayrıca, geçmiş zamandaki etkileşimlerin ve arama etkinliklerinin detaylarının yine Activity bölümü içerisinde olacağı belirtiliyor.
Şirket yetkilileri Activity özelliği sayesinde kullanıcıların hem geçmişte yapılan etkileşimlere hem de şimdiki gönderil denetimlerine kolaylıkla ulaşma imkanını yakalayacaklarını aktarırlarken bu özelliğin pek çok kullanıcı tarafından beğenileceğini düşündüklerini de ifade ettiler.
Kullanıcı deneyimlerini tamamen iyileştirecek olan yeni bir özellik "Activity" simiyle gelmeye hazırlanırken özelliğin Türkçe sürümünde' Etkinliğiniz' olarak geleceği belirtildi. Yeni özelliğin, kullanıcıların gönderilere yapılan yorumları ya da doğrudan gönderilerin toplu olarak birkaç dokunuş ile kaldırılmasının sağlanacağı öğrenilirken yeni özellikte ayrıca, geçmiş zamandaki etkileşimlerin ve arama etkinliklerinin detaylarının yine Activity bölümü içerisinde olacağı belirtiliyor.
Şirket yetkilileri Activity özelliği sayesinde kullanıcıların hem geçmişte yapılan etkileşimlere hem de şimdiki gönderil denetimlerine kolaylıkla ulaşma imkanını yakalayacaklarını aktarırlarken bu özelliğin pek çok kullanıcı tarafından beğenileceğini düşündüklerini de ifade ettiler.