Instagram'a iki yeni özellik! Türk kullanıcılar test edecek..

Dünyanın en çok kullanıcısına sahip uygulamalarından biri olan Instagram'da iki yeni özelliğin geleceği öğrenildi. Yeni özellikleri bünyesine kazandırmak için çalışmalarını neredeyse tamamlayan Instagram bu yenilikleri, ilk olarak kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test ettikten sonra tüm dünyada erişime açacak.
Şirketin yakın biz zaman sonra yayınlamayı planladığı iki yeni özelliklerden birisini yalnızca Türkiye'de test etmeyi planladığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Instagram'ın hikaye paylaşımlarında herkesin çok işine yarayacağı 'Geri Al' butonu üzerinde çalıştığı öğrenildi.
Bu özelliğin test aşamasını ise Türkiye'de gerçekleştirmeyi planlayan platform, bu yenilikle hikaye paylaşımlarında yeni bir düzenleme butonu koymayı planlıyor. Sadece Türkiye'de teste verilen fonksiyon sayesinde kullanıcılar paylaşımlarını tamamen silmeden geri al butonu ile düzenleyebilecekler.
Şirketin yakın biz zaman sonra yayınlamayı planladığı iki yeni özelliklerden birisini yalnızca Türkiye'de test etmeyi planladığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Instagram'ın hikaye paylaşımlarında herkesin çok işine yarayacağı 'Geri Al' butonu üzerinde çalıştığı öğrenildi.
Bu özelliğin test aşamasını ise Türkiye'de gerçekleştirmeyi planlayan platform, bu yenilikle hikaye paylaşımlarında yeni bir düzenleme butonu koymayı planlıyor. Sadece Türkiye'de teste verilen fonksiyon sayesinde kullanıcılar paylaşımlarını tamamen silmeden geri al butonu ile düzenleyebilecekler.