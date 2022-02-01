TEKNOLOJİ
01 Şubat 2022 - 13:47
Güncelleme: 01 Şubat 2022 - 13:47

Instagram'a iki yeni özellik! Türk kullanıcılar test edecek..

TEKNOLOJİ
01 Şubat 2022 - 13:47
Güncelleme: 01 Şubat 2022 - 13:47
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Instagram'a iki yeni özellik! Türk kullanıcılar test edecek..
Dünyanın en çok kullanıcısına sahip uygulamalarından biri olan Instagram'da iki yeni özelliğin geleceği öğrenildi. Yeni özellikleri bünyesine kazandırmak için çalışmalarını neredeyse tamamlayan Instagram bu yenilikleri, ilk olarak kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test ettikten sonra tüm dünyada erişime açacak.








Şirketin yakın biz zaman sonra yayınlamayı planladığı iki yeni özelliklerden birisini yalnızca Türkiye'de test etmeyi planladığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Instagram'ın hikaye paylaşımlarında herkesin çok işine yarayacağı 'Geri Al' butonu üzerinde çalıştığı öğrenildi.



Bu özelliğin test aşamasını ise Türkiye'de gerçekleştirmeyi planlayan platform, bu yenilikle hikaye paylaşımlarında yeni bir düzenleme butonu koymayı planlıyor. Sadece Türkiye'de teste verilen fonksiyon sayesinde kullanıcılar paylaşımlarını tamamen silmeden geri al butonu ile düzenleyebilecekler.



 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Apple'dan müjde: Face ID'deki maske sorunu tarihe karışıyor!
Apple'dan müjde: Face ID'deki maske sorunu tarihe karışıyor!
Siber saldırıya uğrayan Domino's Pizza'dan müşterilerine şifre uyarısı!
Siber saldırıya uğrayan Domino's Pizza'dan müşterilerine şifre uyarısı!
Son Haberler
Kaan Urgancıoğlu'nun 6 yıllık gizemli aşkı!
Kaan Urgancıoğlu'nun 6 yıllık gizemli aşkı!
Tokat'ta kar yağışı kaza getirdi: Devrilen yolcu otobüsünde 23 kişi yaralandı!
Tokat'ta kar yağışı kaza getirdi: Devrilen yolcu otobüsünde 23 kişi...
Farah Zeynep ve DJ Artz aşkı sona erdi!
Farah Zeynep ve DJ Artz aşkı sona erdi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar fırtınası uyarısı! Kar yağışı için tarih verildi..
Meteoroloji'den İstanbul'a kar fırtınası uyarısı! Kar yağışı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar
Üniversite öğrencisi Elon Musk'tın 5 bin dolarlık teklifini ret etti
Üniversite öğrencisi Elon Musk'tın 5 bin dolarlık teklifini ret etti
Bağcılar'da bir binanın giriş katındaki yangın panik yarattı
Bağcılar'da bir binanın giriş katındaki yangın panik yarattı
Hasta ziyaretinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Hasta ziyaretinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Trafik magandaları Avcılar İlçesi'nde kameramanın gözünü kaybetmesine sebep oldu
Trafik magandaları Avcılar İlçesi'nde kameramanın gözünü kaybetmesine...
Atama hakkı kazanamayan öğretmen silahla canına kıydı!
Atama hakkı kazanamayan öğretmen silahla canına kıydı!