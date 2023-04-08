Instagram'a öyle bir özellik geldi ki! Sevgililer ayrılacak, yuvalar dağılacak: Artık görünmeyecek













Son Instagram güncellemesiyle birlikte, kullanıcılar hesaplarındaki takipçi ve takip edilenler alanını tamamen gizleyebilme özelliğine sahip oldular. Bu özellik, özellikle gizliliklerine ve görünmezliğe önem veren kullanıcılar için çok yararlı olabilir. Hesap sahipleri, takipçi sayılarını ve takip ettikleri kişilerin listesini tamamen gizlediklerinde, yalnızca takipçileri tarafından görülebilirler ve diğer kullanıcılar tarafından aratıldıklarında bu bilgilere erişilemez.Hesap gizleme işlemi oldukça kolaydır. Sadece Instagram uygulamasını açın, hesabınıza giriş yapın ve profilinize gidin. Sağ üst köşedeki üç çizgi simgesine tıklayarak menüyü açın ve "Ayarlar" seçeneğini seçin. Ardından "Gizlilik" bölümüne gidin ve "Hesap Gizliliği" seçeneğini seçin. Burada açma-kapama butonu göreceksiniz ve hesabınızı gizlemek için bu butonu aktif hale getirmeniz yeterlidir. Takipçi gizleme işlemi ise biraz daha farklıdır. Önce hesabınızı gizleyin, ardından "Gizlilik" seçeneğine gidin ve "Takip Edilenlere" seçeneğine tıklayın. Burada "Gizli" seçeneğini seçerek takip edilenlerinizi gizleyebilirsiniz. Bu yeni özellikler, Instagram kullanıcılarının gizliliklerini koruyabilmeleri için harika bir seçenek sunuyor. Bu özellikleri kullanarak, takipçilerinizi ve takip ettiğiniz kişileri sadece sizinle paylaşabilir ve istediğiniz kişilerin profilinizi görmesine izin verebilirsiniz.