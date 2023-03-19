Instagram'a yeni bir özellik eklenmiş durumda. Normalde DM üzerinden paylaşılan gönderileri görmek için mesaj kutusuna gitmek gerekiyordu. Ancak, beta sürecinde olan yeni özellik sayesinde son paylaşılan gönderiler tek bir alanda toplanarak görülebilecek. Bu özellik, DM ana sayfasının arama kısmına eklenerek kullanıcıların daha kolay bir şekilde erişim sağlamaları amaçlanıyor.
TEKNOLOJİ
19 Mart 2023 - 16:45
Instagram'a yepyeni özellik geliyor! Tek tek arama derdi sona erdi: Hepsi aynı anda görülebilecek
Instagram, direct message (DM) yoluyla paylaşılan gönderileri tek bir alanda toplamak için yeni bir özellik ekleyecek.
TEKNOLOJİ
19 Mart 2023 - 16:45