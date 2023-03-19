Instagram'a yepyeni özellik geliyor! Tek tek arama derdi sona erdi: Hepsi aynı anda görülebilecek







INSTAGRAM’A DEVRİM GİBİ ÖZELLİK. TEK BİR YERDE LİSTELEYECEK







Instagram'a yeni bir özellik eklenmiş durumda. Normalde DM üzerinden paylaşılan gönderileri görmek için mesaj kutusuna gitmek gerekiyordu. Ancak, beta sürecinde olan yeni özellik sayesinde son paylaşılan gönderiler tek bir alanda toplanarak görülebilecek. Bu özellik, DM ana sayfasının arama kısmına eklenerek kullanıcıların daha kolay bir şekilde erişim sağlamaları amaçlanıyor.Instagram'ın yeni özelliği sayesinde arama kısmına dokunduğunuzda, son paylaşımlarınızın karo şeklinde belirdiği ve buradan belirli bir sıraya göre veya tümünü görüntüleyebileceğiniz bir liste elde edebileceğiniz belirtiliyor. Bu karoların sol alt kısmındaki avatarlar sayesinde son paylaşımların kiminle paylaşıldığını da görülebileceği ifade ediliyor. Ancak, henüz bu özellikte sadece gönderiler mi yoksa Reels videoları da yer alıp almayacağına ilişkin bir bilgi verilmemiş. Instagram'ın bu konuda üzerinde çalışmalar yaptığı belirtiliyor.