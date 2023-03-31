Meta'nın en popüler uygulamalarından biri olan Instagram'da yepyeni bir özellik devreye alındı. Instagram, "Paylaşılan Koleksiyonlar" özelliği ile kullanıcıların paylaşılan koleksiyonlar için kaydedebilecekleri bir gönderi alanı oluşturdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Arkadaşlarla Gönderileri Kaydet" başlığı altında şu açıklamayı yaptı: "Arkadaşlarla sohbet ettiğiniz sırada gönderileri paylaşılan koleksiyonlara kaydedin. Sohbetteki herkes koleksiyona başka gönderiler ekleyebilirler ya da koleksiyondan gönderi kaldırabilirler."
TEKNOLOJİ
31 Mart 2023 - 11:33
Instagram, çok konuşulacak yeniliği devreye soktu: 'Ortak kullanım özelliği'
Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal platform Instagram, büyük yenilikler getiriyor. Bugünden itibaren, kullanıcılar ortaklaşa paylaşılan koleksiyonlar özelliğini kullanabilecekler.
TEKNOLOJİ
31 Mart 2023 - 11:33