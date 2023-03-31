TEKNOLOJİ
31 Mart 2023 - 11:33

Instagram, çok konuşulacak yeniliği devreye soktu: 'Ortak kullanım özelliği'

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal platform Instagram, büyük yenilikler getiriyor. Bugünden itibaren, kullanıcılar ortaklaşa paylaşılan koleksiyonlar özelliğini kullanabilecekler.

TEKNOLOJİ
31 Mart 2023 - 11:33
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Instagram, çok konuşulacak yeniliği devreye soktu: 'Ortak kullanım özelliği'


Meta'nın en popüler uygulamalarından biri olan Instagram'da yepyeni bir özellik devreye alındı. Instagram, "Paylaşılan Koleksiyonlar" özelliği ile kullanıcıların paylaşılan koleksiyonlar için kaydedebilecekleri bir gönderi alanı oluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Arkadaşlarla Gönderileri Kaydet" başlığı altında şu açıklamayı yaptı: "Arkadaşlarla sohbet ettiğiniz sırada gönderileri paylaşılan koleksiyonlara kaydedin. Sohbetteki herkes koleksiyona başka gönderiler ekleyebilirler ya da koleksiyondan gönderi kaldırabilirler."



Instagram, çok konuşulacak yeniliği devreye soktu

GİZLİ HESAP GÖNDERİLERİ SADECE TAKİP EDEN TARAFINDAN GÖRÜNÜR!

Bu, Instagram'da paylaşılan gönderinin sağ tarafında bulunan Kaydet düğmesi aracılığıyla çalışır. Ortak ilgi alanlarına sahip arkadaşlar hoşlandıkları içerikleri tek bir yerde toplayabilecekler. Ancak, içerik gizli bir hesaptan bir koleksiyona gönderi ekleme durumunuz olursa yalnızca o hesabı takip eden kişiler gönderiyi görebilir.

 Şu anda koleksiyonunuza en fazla 250 kişi ekleyebilirsiniz.

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