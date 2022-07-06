TEKNOLOJİ
06 Temmuz 2022 - 01:05

İnstagram çöktü mü, DM neden gitmiyor? 6 Temmuz İnstagram yazışma oluşturulamadı hatası ve çözümü

İnstagram çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor? sorusu kısa bir süre önce yanıtı en çok araştırılan konular arasında girdi. 6 Temmuz Çarşamba günü Kullanıcılar, uygulamada erişim sorunu yaşarken bir takım sorunlarla karşılaşıldığı bilgileri sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Peki, İnstagram çöktü mü? İşte, İnstagram yazışma oluşturulamadı hatası hakkında detaylar..

TEKNOLOJİ
06 Temmuz 2022 - 01:05
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İnstagram çöktü mü, DM neden gitmiyor? 6 Temmuz İnstagram yazışma oluşturulamadı hatası ve çözümü


Dünyanın en çok kullanıcısına sahip uygulamaların başında gelen Instagram'da erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Bu sorun ise akşam saatleri itibariyle başlarken, kullanıcılar mesajlar bölümünde yazışmaların oluşturulamadığı sorunuyla karşılaştıklarını bildirdi. Milyonlarca Instagram kullanıcısı uygulamanın çöktüğünü iddia ederken 5 Temmuz Instagram yazışma oluşturulamadı hatasının çözümünü sorgulamaya başladı.

İnstagram çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor

İnstagram çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor?



İnstagram'da milyonlarca kullanıcı sosyal medya hesaplarında kısa mesaj özelliğinde erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. 5 Temmuz Salı akşam saatlerinden itibaren yaşanan sorun milyonlarca kullanıcıyı etkilerken internet arama motorlarına sürekli olarak Instagram'da neden böyle bir sorun yaşandığı ve sorunun detaylı yanıtları araştırıyor.

İnstagram'da erişim sorunu yaşandığı tam olarak belirlenirken sorunun kaynağına ilişkin henüz resmi olarak bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.

Instagramda akış sorunu çözümü

Instagram hesabına giriş yapıldıktan sonra yeni gönderilere ulaşamıyor veya karşınıza 'çalışmayı durdurdu hatası' geliyorsa bu durumda yapılması gereken uygulamada ön bellek temizleme işleminin gerçekleştirilmesidir. Şayet bu işlem işe yaramaz ise uygulamayı silin ve yeniden yükleyin.

İnstagram çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor

Instagram'da server hatası çözümü

Instagram uygulamasında en çok yaşanan sorunlar arasında '500 Internal Server Error' hatası gelmekte. Instagram uygulamasına erişim sorunu yaratan bu durumun genel nedeni ise sunucudan kaynaklı olabileceği söyleniyor. Bu sorunun çözümü için kullanıcının bir süre bekledikten sonra uygulamaya tekrar giriş yapabilir.

Intagram durduruldu hata çözümü

Instagrama girdiğinizde durduruldu hatası ile karşı karşıya geliyorsanız aşağıdaki yöntemleri sırasıyla deneyebilirsiniz;

- Instagram hesabınızı tamamen kapatın. Aynı zamanda Android veya iOS cihazlarında arkaplanda çalışan tüm uygulamaları da kapatın.

- Arka planda çalışan uygulamaların temizlenmesi cihazını önbelleğinin de temizlemiş olmasına neden olur.

- Instagram'ı tekrar açın. Uygulamada bir sorun olmayacağını göreceksiniz.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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