İnstagram çöktü mü, DM neden gitmiyor? 6 Temmuz İnstagram yazışma oluşturulamadı hatası ve çözümü







İnstagram çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor?







Instagramda akış sorunu çözümü

Instagram'da server hatası çözümü

Intagram durduruldu hata çözümü

Dünyanın en çok kullanıcısına sahip uygulamaların başında gelen Instagram'da erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Bu sorun ise akşam saatleri itibariyle başlarken, kullanıcılar mesajlar bölümünde yazışmaların oluşturulamadığı sorunuyla karşılaştıklarını bildirdi. Milyonlarca Instagram kullanıcısı uygulamanın çöktüğünü iddia ederken 5 Temmuz Instagram yazışma oluşturulamadı hatasının çözümünü sorgulamaya başladı.İnstagram'da milyonlarca kullanıcı sosyal medya hesaplarında kısa mesaj özelliğinde erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. 5 Temmuz Salı akşam saatlerinden itibaren yaşanan sorun milyonlarca kullanıcıyı etkilerken internet arama motorlarına sürekli olarak Instagram'da neden böyle bir sorun yaşandığı ve sorunun detaylı yanıtları araştırıyor. İnstagram'da erişim sorunu yaşandığı tam olarak belirlenirken sorunun kaynağına ilişkin henüz resmi olarak bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.Instagram hesabına giriş yapıldıktan sonra yeni gönderilere ulaşamıyor veya karşınıza 'çalışmayı durdurdu hatası' geliyorsa bu durumda yapılması gereken uygulamada ön bellek temizleme işleminin gerçekleştirilmesidir. Şayet bu işlem işe yaramaz ise uygulamayı silin ve yeniden yükleyin.Instagram uygulamasında en çok yaşanan sorunlar arasında '500 Internal Server Error' hatası gelmekte. Instagram uygulamasına erişim sorunu yaratan bu durumun genel nedeni ise sunucudan kaynaklı olabileceği söyleniyor. Bu sorunun çözümü için kullanıcının bir süre bekledikten sonra uygulamaya tekrar giriş yapabilir.Instagrama girdiğinizde durduruldu hatası ile karşı karşıya geliyorsanız aşağıdaki yöntemleri sırasıyla deneyebilirsiniz; - Instagram hesabınızı tamamen kapatın. Aynı zamanda Android veya iOS cihazlarında arkaplanda çalışan tüm uygulamaları da kapatın. - Arka planda çalışan uygulamaların temizlenmesi cihazını önbelleğinin de temizlemiş olmasına neden olur. - Instagram'ı tekrar açın. Uygulamada bir sorun olmayacağını göreceksiniz.