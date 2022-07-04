TEKNOLOJİ
04 Temmuz 2022 - 15:54

İnstagram çöktü mü, neden girmiyor? 4 Temmuz Pazartesi 2022 İnstagram sorunu

Fotoğraf ve video paylaşma platformu İnstagram, veri akışında bir problem yaşandı. Kullanıcılar, uygulamaya girdiklerinde karşılaştıkları söz konusu soruna karşılık olarak 'İnstagram çöktü mü, neden girmiyor?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 4 Temmuz Pazartesi 2022 İnstagram sorunu hakkında detaylar.

TEKNOLOJİ
04 Temmuz 2022 - 15:54
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İnstagram çöktü mü, neden girmiyor? 4 Temmuz Pazartesi 2022 İnstagram sorunu


Dünyanın en çok kullanıcısına sahip ola fotoğraf ve video paylaşım uygulaması İnstagram, buhggün kullanıcılarının karşısına bir sorun ile çıktı. Uygulamaya giren kullanıcılar, veri akışında nyaşadıkları sorunla ilgili olarak 'İnstagram çöktü mü, neden girmiyor?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

İnstagram çöktü mü, neden girmiyor

4 Temmuz Pazartesi 2022 İnstagram sorunu



4 Temmuz günü, sosyal medya hesaplarından neler olup bittiğini merak eden bir çok kullanıcı İnstagram uygulamasını açtıklarına veri akışıyla ilgili bir sorunla karşı karşıya geldiler. Gündemde Instagram'ın çöküp çökmediğine dair sorular gelirken en çok merak edilen konu ise sorunun ne zaman çözüme kavuşturulacağı oldu.

Sabah saatlerinden itibaren yaşanan veri akışına ilişkin problemlerden dolayı Instagram çöktü mü şeklindeki sorularına yanıt arayan milyonlarca kullanıcı, internet üzerinden sorgulamalarına devam ederken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bilgisine ulaşıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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