İnstagram çöktü mü, neden girmiyor? 4 Temmuz Pazartesi 2022 İnstagram sorunu







4 Temmuz Pazartesi 2022 İnstagram sorunu







Dünyanın en çok kullanıcısına sahip ola fotoğraf ve video paylaşım uygulaması İnstagram, buhggün kullanıcılarının karşısına bir sorun ile çıktı. Uygulamaya giren kullanıcılar, veri akışında nyaşadıkları sorunla ilgili olarak 'İnstagram çöktü mü, neden girmiyor?' sorusuna yanıt aramaya başladı.4 Temmuz günü, sosyal medya hesaplarından neler olup bittiğini merak eden bir çok kullanıcı İnstagram uygulamasını açtıklarına veri akışıyla ilgili bir sorunla karşı karşıya geldiler. Gündemde Instagram'ın çöküp çökmediğine dair sorular gelirken en çok merak edilen konu ise sorunun ne zaman çözüme kavuşturulacağı oldu. Sabah saatlerinden itibaren yaşanan veri akışına ilişkin problemlerden dolayı Instagram çöktü mü şeklindeki sorularına yanıt arayan milyonlarca kullanıcı, internet üzerinden sorgulamalarına devam ederken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bilgisine ulaşıldı.