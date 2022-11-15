TEKNOLOJİ
15 Kasım 2022 - 11:15

Instagram'da beğendiğim tüm gönderileri nasıl görebilirim?

Sosyal medya platformu Instagrama yeni güncellemeler gelmeye devam ediyor. Kullanıcı sayısı artarken platform hakkında araştırmalar da artmaya başladı. Kullanıcıların beğenmiş olduğu gönderilerin nasıl görüntüleneceği araştırılıyor. İşte Instagram beğeni görüntüleme yöntemleri…

TEKNOLOJİ
15 Kasım 2022 - 11:15
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Instagram’da beğendiğim tüm gönderileri nasıl görebilirim?


Sosyal medya platformu Instagram üzerinden gönderi beğenen kullanıcılar beğendikleri gönderileri nereden görebileceklerini merak ediyor. Instagram arşivinde beğenilen gönderilerin tutulduğu bir bölüm yer almaktadır. Burada beğenmiş olduğunuz son 300 gönderiyi görüntüleyebilirsiniz. İşte Instagram beğeni görüntüleme yöntemleri…

INSTAGRAM BEĞENİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

Instagram üzerinden yapılan tüm beğeniler belirli bir yerde toplanmaktadır. Kullanıcıların beğenmiş olduğu gönderiler bölümünde saklanırken, kullanıcılarda bu özelliğe nereden ulaşabileceklerini araştırıyor. Instagram beğeni görüntüleme yöntemi şu şekildedir:



İlk önce Android ya da iOS işletim sistemli cihazınız üzerinden Instagram'a giriş yapınız.

Daha sonra hesabınızın bulunduğu sayfaya giderek Sağ altta bulunan simgeye tıklayınız.

Hesap sayfasına giriş yapıldığında sağ üstte yer alan 3 çizgiden menü kısmını açınız.

Karşınıza gelen menüden hareketler simgesine tıklayınız.

Burada karşınıza etkileşimler seçeneği çıkacaktır. Etkileşimler seçeneğine tıklamanız ve beğenmeler bölümüne giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Buradan beğenmiş olduğunuz son 300 gönderiyi görüntüleyebilirsiniz.

Bunun yanı sıra hesap sayfasına giriş yaptıktan sonra ayar bölümüne tıklayınız.Daha sonra arama çubuğuna beğen yazarak son beğenmiş olduğunuz gönderileri görebilirsiniz.

Instagram gönderi beğeni bölümünde beğeniler en yeniden en eskiye doğru sıralanır. Sağ üst köşede yer alan sırala ve filtrele seçeneği ile görmek istediğiniz gönderiye kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Burada başlangıç ya da bitiş tarihi gibi seçenekler yer almaktadır.

Instagram beğeni görüntüleme

INSTAGRAM BEĞENİ GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

Instagram üzerinden pek çok farklı gönderi beğeniliyor. Bu kadar kapsamlı ve geniş bir kitleye hitap eden platform ise kullanıcıların taleplerini karşılamak için farklı özellikleri bünyesinde eklemeye devam ediyor. Platformda beğendiğiniz gönderileri görüntüleyebilirsiniz.

Instagram üzerinden beğendiğiniz tüm gönderileri görmek için ayarlarda bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Instagram'da beğenilen gönderilerin arşivlendiği bir bölüm vardır. Buradan Beğenmiş olduğunuz gönderileri kolay bir şekilde görebilirsiniz. Bununla birlikte gün içerisinde kaç beğeni yaptığınız gibi bilgiler de sizinle paylaşılır.

INSTAGRAM BEĞENİLEN PAYLAŞIM NASIL BULUNUR?

Instagram kullanıcıları gün içerisinde birçok içerikle karşı karşıya kalmaktadır. Bu içeriklerden beğenilenler ise belli bir yerde depolanıyor.Beğendiği içerikleri görmek isteyen kullanıcılar arşivi bölümünde son 300 beğeniyi görebilirler.

Instagram sayfasının sürekli yenilenmesi nedeniyle kullanıcılar beğendiği gönderileri tekrar görüntüleyemiyor. Bu nedenle platform kullanıcılara güzel bir özellik sundu. Bu özellik ile beğendiğiniz gönderileri arşiv bölümünden görebilirsiniz. Bu özellik ile kullanıcıların neleri beğendiği de analiz edilmektedir.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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