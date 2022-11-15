Instagram’da beğendiğim tüm gönderileri nasıl görebilirim?

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden gönderi beğenen kullanıcılar beğendikleri gönderileri nereden görebileceklerini merak ediyor. Instagram arşivinde beğenilen gönderilerin tutulduğu bir bölüm yer almaktadır. Burada beğenmiş olduğunuz son 300 gönderiyi görüntüleyebilirsiniz. İşte Instagram beğeni görüntüleme yöntemleri…
INSTAGRAM BEĞENİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİInstagram üzerinden yapılan tüm beğeniler belirli bir yerde toplanmaktadır. Kullanıcıların beğenmiş olduğu gönderiler bölümünde saklanırken, kullanıcılarda bu özelliğe nereden ulaşabileceklerini araştırıyor. Instagram beğeni görüntüleme yöntemi şu şekildedir:
İlk önce Android ya da iOS işletim sistemli cihazınız üzerinden Instagram'a giriş yapınız. Daha sonra hesabınızın bulunduğu sayfaya giderek Sağ altta bulunan simgeye tıklayınız. Hesap sayfasına giriş yapıldığında sağ üstte yer alan 3 çizgiden menü kısmını açınız. Karşınıza gelen menüden hareketler simgesine tıklayınız. Burada karşınıza etkileşimler seçeneği çıkacaktır. Etkileşimler seçeneğine tıklamanız ve beğenmeler bölümüne giriş yapmanız yeterli olacaktır. Buradan beğenmiş olduğunuz son 300 gönderiyi görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra hesap sayfasına giriş yaptıktan sonra ayar bölümüne tıklayınız.Daha sonra arama çubuğuna beğen yazarak son beğenmiş olduğunuz gönderileri görebilirsiniz. Instagram gönderi beğeni bölümünde beğeniler en yeniden en eskiye doğru sıralanır. Sağ üst köşede yer alan sırala ve filtrele seçeneği ile görmek istediğiniz gönderiye kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Burada başlangıç ya da bitiş tarihi gibi seçenekler yer almaktadır.