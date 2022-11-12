MAGAZİN
12 Kasım 2022 - 16:37

Instagram'da 'Metres Gülşah' olarak damgalanmıştı! Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu gözyaşları içinde itiraf etti! Demet Akalın'ı hedef göstererek 'Adını bile anmak istemiyorum' dedi

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçen sene ismi şarkıcı Deha Bilimlier'le aşk dedikodusuna karışan modacı katıldığı bir programda her şeye açıklık getirerek içini döktü. Konuşmalarında Demet Akalın'ı hedef alan modacının sözleri sosyal medyaya damga vurdu. İşte, Gülşah Saraçoğlu'nun o itirafları...

MAGAZİN
12 Kasım 2022 - 16:37
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Instagram'da 'Metres Gülşah' olarak damgalanmıştı! Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu gözyaşları içinde itiraf etti! Demet Akalın'ı hedef göstererek 'Adını bile anmak istemiyorum' dedi


Doya Doya Moda programının sevilen sunucusu Gülşah Saraçoğlu, Gökhan Çınar'la Katarsis isimli programın yeni konuğuydu. Birkaç hafta önce hacker sorunu yaşayan ve Instagram kullanıcı ismi 'Metres Gülşah' olarak değiştirilen modacı, hakkındaki tüm iddialarla ilgili şaşırtan itiraflarda bulundu.

Geçen sene ismi şarkıcı Deha Bilimlier'le aşk dedikodusuna karışan modacının arası bu olaydan sonra sıkı dostu Demet Akalın'la açıldı. Katarsis programında konuya değinen Saraçoğlu, Demet Akalın'ı hedef alarak sert sözler kullandı.



Hayatı boyunca hep zorluklarla mücadele ettiğini söyleyen Saraçoğlu, bu anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu. İşte Gülşah Saraçoğlu'nun bomba etkisi yaratan açıklamaları...

Nasıl bir ailede büyüdüğünü anlatan modacı, ''Şahane bir aileye doğdum. Hiç yokluk yaşamadım. Annem kapalıdır, namazında niyazındadır. Babam ise hak hukuk yemeyen bir adamdır. Ailem üniversite okuyayım sonra evleneyim istedi ama ben iş öğrenmek için modacı Dilek Hanif'in kapısını çaldım'' dedi.

İLK KIYAFETİNİ HANDE YENER'E DİKTİ

1 yıl Dilek Hanif'in yanında çalıştım, sonrasında her şeyi kendi başıma yapmak istedim, öğrenmeye de çok açık bir genç kızdım. 18 yaşında çatır çatır dikiş dikiyordum, atölye açmak istiyordum ama param yoktu, babam da çalışmamı istemediği için yardım etmiyordu. İlk Hande Yener'e kıyafet diktim. Sonra Nükhet Duru ile çalıştım ve aldım başımı gittim.

 gülşah saraçoğlu katarsis

ESKİ KOCASINI KAÇIRDI!

İlk evliliğinden bahseden Gülşah Saraçoğlu, eski eşiyle ilgili yaptığı açıklamayla şaşırttı. Eski eşini kaçırdığını söyleyen modacı, "Ben eski kocamı kaçırarak evlendim. Gaziantepli bir ailesi vardı ve beni istemiyordu. İyi ki onunla evlendim, iyi ki de Aslan doğdu fakat aslında çok sıkıntılı bir hikaye. 3 yıl sevgili olduk, evlenme kararı aldık ama istenmeyen gelin oldum. Ankara'ya gitmişti bir iş için gidip onu aldım ve Kadıköy Evlendirme Dairesi'ne gittik. Selçuk Antep'ten bir ceketini alıp yanıma geldi. Evlendikten 5 ay sonra hamile kaldım ve sorunlar başladı. Bir süre tek başıma çalıştım, hem kocamı hem çocuğumu taşıdım. Bunları yaşadığım için bazı şeylere katlanamıyorum. Sevgili parası, koca parası imalarına dayanamıyorum.

Eski eşim ailesiyle barıştı fakat ailesi moda atölyemi kapatmamı istedi. O dönem kendimi çok çirkin hissetmiştim çünkü sevdiğim adamdan ayrıldım. Selçuk bana 'Çok kilolu olmuşsun' deyince hırs yaptım ve mide ameliyatıyla zayıfladım, kendi tasarımlarımı kendim giydim. Ben bunu yapınca Selçuk 'Yine evlenelim' dedi. Nerdeyse 3. kez evleniyorduk.

Eski eşimin ailesi benim hayatımı mahvetti. Belki beni isteselerdi ben şu an Antep'te 3 çocuklu bir kadın olacaktım, belki bin kilo olacaktım ama mutlu bir kadın olacaktım, Belki kimse öfke kontrolümü sağlayamadığım anlarıma şahit olmayacaktı. Belki bu kadar gündemde bir kadın olmayacaktım, keşke olmasaydım... Çok acı çektim...

Yasak aşk iddialarıyla gündeme geldim, bazı saçma sapan insanlar bunu destekleyecek ifadeler de kullandı. O zaman oturup ''Neden bunları yaşıyorum?'' diye ağladım." sözlerini kullandı.

"O KİŞİ BENİM HAYATIMI MAHVETTİ"

Gökhan Çınar'dan gelen "Seni kırmış veya üzmüş birisi yanına gelip otursa ne yaparsın" sorusuna Gülşah Saraçoğlu, "Kalkar giderim. O kişi benim hayatımı mahvetti, ellerine sağlık. İlişki yaşadığım biri değildi. Geçmedi, hayat boyu da geçmeyecek. Çok kızgın ve öfkeliyim. Ona her şeye rağmen hakkımı helal ettim, öteki dünyada karşılaşmamak için" sözleriyle cevap vererek eski dostu Demet Akalın'ı hedef aldı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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