TEKNOLOJİ
04 Şubat 2022 - 11:48
Güncelleme: 04 Şubat 2022 - 11:48

Instagram'da Reels süreleri uzatılıyor!

Instagram'ın yeni trend özelliği Reels'te 60 saniye olan sürenin uzatılması yönünde yeni bir çalışma başlatıldığı öğrenildi.

TEKNOLOJİ
04 Şubat 2022 - 11:48
Güncelleme: 04 Şubat 2022 - 11:48
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Instagram'da Reels süreleri uzatılıyor!
Instagram kullanıcıların son zamanlarda yeni trend haline getiridiği Reels özelliğinde bilindiği üzere 60 saniyeden uzun videolar paylaşılamıyor. Şirket ise, kullanıcılardan gelen talepler üzerinde daha uzun Reels videolarının çekmelerine imkan tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışmaya başladı.







Özelliğin yeniden güncellenmesiyle birlikte Reels süresinin 60 saniyeden 90 saniyeye çıkarılacağı öğrenilirken, bu değişimin platformdaki kısa videoların, daha ilginç hale getirilerek yayınlanmasını ve daha kapsamlı içerikler içermesini mümkün hale getirecek.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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