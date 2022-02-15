TEKNOLOJİ
15 Şubat 2022 - 11:06

Instagram dolandırıcıları 'kontenjan doluyor' diyerek binlerce lira koparıyorlar!

Instagram'da kendilerine hedef belirleyen dolandırıcılar, bir çok yöntemin yanı sıra şimdi de paylaştıkları 'kontenjan doluyor' ifadeleriyle insanlardan binlerce lira koparmaya başladılar.

TEKNOLOJİ
15 Şubat 2022 - 11:06
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Instagram dolandırıcıları 'kontenjan doluyor' diyerek binlerce lira koparıyorlar!
Instagram hesaplarına gönderilen sahte linklerle hesabı ele geçiren dolandırıcılar, hergün yeni bir yöntem deneyerek kişilerden para tahsilatı yapmaya başladılar. Avına düşürdüğü kişilerden binlerce lira para koparan dolandırıcıların yeni yalanları ise 'kontenjan dolmadan yatırın' oldu.








Çaldıkları hesaplarda sahte dekontlarla insanları kandıran dolandırıcılar burada paylaştıkları sahte dekontla 'yatırım yaptım ve kazandım, sen de kazan' notunu ekliyorlar ve insanları büyük kâr vaadleriyle aldatıyorlar.



Hem hikaye kısmına hem de gönderi kısmında yüklü miktarların olduğu dekontları gören kullanıcılar ise ellerinde olan paralarını daha da katlamak umuduyla bu dolandırıcıların ağına düşmeye başladılar. Instagram hesaplarına virüs içerikli linkler gönderen dolandırıcılar, insanlardan aldıkları binlerce lira parayla bir anda ortalıktan kayboluyorlar.



'ARKADAŞIMIN ENİŞTESİ ÇALIŞIYOR, BİZ ÇOK KAZANDIK!'

En son Kocaeli'nin kent hesabının çalındığını bilmeyen bir takipçi yapılan paylaşıma kanarak yayınlanan '0535 743 69 23' telefonu arıyor. Karşısındaki kişinin 'kontenjan dolmadan kayıt yaptır' ifadesini duyan kullanıcı bir an tereddütte düşüp yatırımın güvenilir olup olmadığını soruyor. Kendisine "arkadaşımın eniştesi çalışıyor, biz denedik ve çok kazandık1 ifadesini duyunca kanıyor ve giriş için 500 TL talebiyle karşılaşıyor.



Numarayı araştıran kullanıcı daha sonra bu kişinin Alihan Alkan isimli bir kişiye ait olduğunu buluyor.


 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
WhatsApp'tan beklenen yenilik! Hesaplara kapak fotoğrafı eklenebilecek!
WhatsApp'tan beklenen yenilik! Hesaplara kapak fotoğrafı eklenebilecek!
Instagram'a gönderilerin denetimini kolaylaştıran yeni özellik geliyor!
Instagram'a gönderilerin denetimini kolaylaştıran yeni özellik geliyor!
Son Haberler
Ukrayna, 16 Şubat gününü 'Birlik Günü' adıyla resmi tatil ilan etti
Ukrayna, 16 Şubat gününü 'Birlik Günü' adıyla resmi tatil ilan...
Omicron varyantı koronavirüsün sonunu mu getirecek? DSÖ açıkladı..
Omicron varyantı koronavirüsün sonunu mu getirecek? DSÖ açıkladı..
Radar sisteminde ortalama hız ihlalleri de tespit edilecek!
Radar sisteminde ortalama hız ihlalleri de tespit edilecek!
Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde 13 ayrı anlaşmaya imza atıldı!
Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde 13 ayrı anlaşmaya imza atıldı!
Oğuzhan Koç'tan sevgilisi Demet Özdemir'e romantik evlilik teklifi
Oğuzhan Koç'tan sevgilisi Demet Özdemir'e romantik evlilik teklifi
Fırat Çakıroğlu davasında sanıklar para cezasıyla aklandı!
Fırat Çakıroğlu davasında sanıklar para cezasıyla aklandı!
WhatsApp'tan beklenen yenilik! Hesaplara kapak fotoğrafı eklenebilecek!
WhatsApp'tan beklenen yenilik! Hesaplara kapak fotoğrafı eklenebilecek!
Şevval Şahin, geçmişini sildiriyor!
Şevval Şahin, geçmişini sildiriyor!
Merkez Bankası FAST işlem limitlerini yükseltti!
Merkez Bankası FAST işlem limitlerini yükseltti!
TÜBİTAK'dan girişimci gençlere 200 bin lira hibe desteği!
TÜBİTAK'dan girişimci gençlere 200 bin lira hibe desteği!