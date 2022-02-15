Instagram dolandırıcıları 'kontenjan doluyor' diyerek binlerce lira koparıyorlar!













Instagram hesaplarına gönderilen sahte linklerle hesabı ele geçiren dolandırıcılar, hergün yeni bir yöntem deneyerek kişilerden para tahsilatı yapmaya başladılar. Avına düşürdüğü kişilerden binlerce lira para koparan dolandırıcıların yeni yalanları ise 'kontenjan dolmadan yatırın' oldu.Çaldıkları hesaplarda sahte dekontlarla insanları kandıran dolandırıcılar burada paylaştıkları sahte dekontla 'yatırım yaptım ve kazandım, sen de kazan' notunu ekliyorlar ve insanları büyük kâr vaadleriyle aldatıyorlar.Hem hikaye kısmına hem de gönderi kısmında yüklü miktarların olduğu dekontları gören kullanıcılar ise ellerinde olan paralarını daha da katlamak umuduyla bu dolandırıcıların ağına düşmeye başladılar. Instagram hesaplarına virüs içerikli linkler gönderen dolandırıcılar, insanlardan aldıkları binlerce lira parayla bir anda ortalıktan kayboluyorlar.En son Kocaeli'nin kent hesabının çalındığını bilmeyen bir takipçi yapılan paylaşıma kanarak yayınlanan '0535 743 69 23' telefonu arıyor. Karşısındaki kişinin 'kontenjan dolmadan kayıt yaptır' ifadesini duyan kullanıcı bir an tereddütte düşüp yatırımın güvenilir olup olmadığını soruyor. Kendisine "arkadaşımın eniştesi çalışıyor, biz denedik ve çok kazandık1 ifadesini duyunca kanıyor ve giriş için 500 TL talebiyle karşılaşıyor.Numarayı araştıran kullanıcı daha sonra bu kişinin Alihan Alkan isimli bir kişiye ait olduğunu buluyor.