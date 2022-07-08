Instagram filtreler görünmüyor sorunu ve çözümü 2022













"Instagram'da yeni efektler kaydetme"

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, aynı zamanda canlı yayın özelliği ile kullanıcıların neredeyse gözbebeği sayılan uygulamaların başında geliyor. Milyarlarca kullanıcıya sahip uygulama günümüzün en popüler uyguları arasında yer alırken bu kadar tercih edilmesinin nedenlerinden bir tanesi de fotoğraf ve videoların paylaşımlarında kullanılan yaratıcılık içeren filtreleridir. Instagram uygulaması kullanıcılarına iki tür filtre önerisi sunuyor. Bunlardan ilki akışta fotoğraf gönderimi yapmadan önce platformun seçimlere izin verdiği filtreleridir. İkinicisi ise hikayelerde kullanılan 'Instagram Hikayeleri' filtreleridir. Fakat bazı durumlarda bu hikaye filtreleri gösterilemiyor ve kullanıcılar bu görünmezliğin nedeninin altına yatan sorunları araştırıyorlar. Bu sorun bazen erişim sorunlarından dolayı da olabiliyor. Bu yazımızda, efektlere erişim sorunuzu nasıl çözeceğinize dair bilgilere ulaşırken aynı zamanda yeni efektlere nereden ulaşabileceğinizi de öğrenebileceksiniz..Başka arkadaşlarınızı Instagram hikayelerine bazı eğlenceli filtreler görebiliyor ve onları nasıl bulacağınızı bilmiyorsanız bunun iki yolu olduğunu unutmayın. Bunlardan bir tanesi efekt galerisidir. Bu tarayıcı aracılığı ile mevcut filtrelerin yer aldığı bütün kataloğunu görebilir ve içlerinden en çok beğendiğinizi seçebilirsiniz. Bunu yapmak için ise, Instagram ana sayfasının sol üst köşesinde yer alan + işareti olan yuvarlak butona tıklamanız gerekiyor. Orta altta beyaz bir düğmeye bastığınızda bulunan hikayeler ise sizin sayfanızdır. Düğmeyi sağa veya sola hareket ettirdiğinizde her bir filtre size bir önizleme sunan seçenekleri gösteriyor. En sona ulaşmanız halinde ise 'Efektleri Keşfet' adı altında bir büyüteç simgesiyle karşılacaksınız. Galerisine ulaştığınızda çok sayıda kategorilere ayrılmış filtreler mevcut olarak görünecektir. En çok beğendiğiniz filtreyi test edebilir ve adına ve ‘etkiyi kaydet’ seçeneği ile Instagramınıza kaydedebilirsiniz.





Başka bir kullanıcının filtresini alma

Instagram filtreler görünmüyor sorunu

Android işletim sisteminde Instagram güncellemesi:

iOS işletim sisteminde Instagram güncellemesi

Telefonunuzu temizleyin

Uygulama önbelleği temizleme

İç arızalar

Telefonunuzu sıfırlayın

Hikayeler kısmında bir kullanıcının filtresini görüp beğendiniz ve nasıl alacağınızı bilmiyorsanız yapmanız gereken hikayenin en üstünde ve kullanıcı adının hemen altında yer alan filtrenin ve yaratıcısının adı ile karşılaşabilirsiniz. Filtre adına tıkladığınızda kendi Instagram Hikayeler galerinize kaydedebilmek için 'Efekti kaydet' seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır.Instagram uygulamasında bazı filtrelerin görünmemesi ile ilgili ilk sorun, eski bir uygulamaya sahip olmak olabilir. Filtrelerin hemen hemen hepsi uygulamanın 10.21 sürümünden beri vardır. Bundan dolayı çok eski bir cihaza sahipseniz ya da uygulamada güncelleme yapmadıysanız yeni Instagram filtreleri ve efektleri göremeyebilirsiniz. Uygulamanın yeni güncel sürümüne güncellenmiş sürümüne sahip olduğunuzu kontrol edebilmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz..- Google Play’i açın. - Menü erişimi için ekranın sol üst köşesindeki üç çizgiye tıklayın. - "Uygulamalarım ve oyunlarım" bölümüne girin ve Instagram’da bekleyen güncelleme olup olmadığına bakın. Yeni güncelleme değilse uygulamanın en son sürümünü telefonunuza yükleyin. Bu seçenek Instagram filtrelerin görünmesinde a başarılı olmaz ise Android cihazın Android 5.0’dan daha da yeni bir sürümde olup olmadığının kontrolünü yapın. Eski sürümler genellikle Instagram filtreleri ile çok fazla uyumlu değildir. Android işletim sisteminize yeni güncelleme yüklemek için şu adımları izleyin: Ayarlar> Sistem> Cihaz hakkında> Yazılım güncellemesi- App Store’a erişin. - "Uygulamalar" üzerine dokunun. Instagram uygulamasını bulduktan sonra bekleyen güncellemeleriniz olup olmadığını kontrolünü sağlayın. yeni güncelleme yüklü değilse telefonunuza son güncellemeyi yükleyin. Bu işlem işe yaramazsa iOS cihazınızdaki güncellemelere bakın. Apple telefonlarda İOS7’den daha düşük sürümlerde Instagram filtreleri uyumlu olarak görünmüyor. İşletim sistemin güncellemesi için Ayarlar> Genel> Yazılım GüncellemeInstagram filtrelerinde görünmeme sorunu bazen mobil cihazınızda yer olmaması da olabilir. Bunun çözümü ise kullanmadığınız fotoğraf, video, uygulama, Whatsapp konuşmaları, büyük dosyalar ve ihtiyacınız olmayan her şeyi silerek akıllı telefonunuzu temizleyin. Bunun için de Ayarlar > Genel > Depolama bölümüne tıklayarak uygulamaların telefonunuzda ne kadara alan kapladığını görebilirsiniz.Bir uygulamaki önbellek cihazdaki geçici deposunda biriken bazı öğeleri içerir. Cihazınızdaki performansı artırabilmek için yardımcı öğeler önbelleğe kaydedilir. Fakat orada yaşanan birikim uygulamanın performansını da etkileyebilir. Bundan dolayı istediğiniz filtreleri görebilmek için onu silmeniz önerilir.Instagram hikayelerde tekrar görünme sağlayabilmek için yukarıdaki çözümlerden bir sonuç alamadıysanız uygulamada dahili bir arıza söz konusu olabilir. Böyle bir durumda cihazınızdaki Instagram uygulamasını kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekebilir.Bu önerilen seçenekler işe yaramadıysa yapabileceğiniz son çare telefonunuzu tamamen sıfırlamaktır. Bunun için telefonunuzun fabrika ayarlarına geri döndürmektir. Cihazın genel kullanılması çok yavaşsa ya da sürekli başarısız olarak hata veriyorsa cihanızı sıfırlamanız fayda sağlayacaktır. Fakat burada tek öneri cihazı temizlemeden önce bir yedekleme yapmanızdır. Aksi durumda bazı bilgiler kaybolacaktır.