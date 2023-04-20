TEKNOLOJİ
20 Nisan 2023 - 14:15

Instagram her kullanıcıya para kazandıracak! Bunu yapanlar tıkır tıkır dolar kazanmaya başlayacak!

Instagram, Türkiye'deki milyonlarca kullanıcısına yönelik olarak yeni bir özellik olan "Reels"i kullanıma sunuyor. Bu yeni özellik, içerik üretme ve Reels yüklemeyi daha basit ve kolay bir hale getiriyor. Reels, kullanıcıların kısa süreli videolar oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan bir format olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılar, kendi videolarını veya mevcut içerikleri kullanarak yaratıcı ve eğlenceli Reels videoları oluşturabilir ve bunları Instagram hesaplarında paylaşabilirler. Artık bu Reels videolarından gelir de elde edilebilecek. İşte detaylar...

TEKNOLOJİ
20 Nisan 2023 - 14:15
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Instagram her kullanıcıya para kazandıracak! Bunu yapanlar tıkır tıkır dolar kazanmaya başlayacak!


Instagram, Reels özelliğine yeni güncellemeler getirerek kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Reels, platformun en sevilen ve en çok zaman geçirilen bölümlerinden biri haline gelmiş durumda. Güncellemeler arasında trendleri takip etme imkanı, şarkıların kullanım sayısını görme, içerik performansı analizleri ve etkileşim sürelerini görme gibi özellikler bulunuyor.

REELS ÖZELLİĞİYLE 'INFLUENCER' OLARAK PARA KAZANIN 

instagram

Artık kullanıcılar, ekranın alt kısmındaki müzik simgesine dokunarak trendleri takip edebilecek ve bu akımlara katılma imkanına sahip olacak. Ayrıca bir şarkının kaç kez kullanıldığını görme imkanı da sunulacak, böylece popüler müziklere olan ilgiyi takip etmek daha kolay olacak. İçerik üreticileri, paylaştıkları videoların performansını daha ayrıntılı bir şekilde görebilecek ve Reels içgörüler sayfasında güncellemeleri takip edebilecek.



Ayrıca, paylaşılan Reels videolarının etkileşim süreleri ile ilgili de değişiklikler yapılacak. Üreticiler, toplam izlenme sürelerini ve ortalama izlenme sürelerini görerek videolarının nasıl sonuçlar elde ettiğini daha iyi anlayabilecekler. Bu güncellemeler, içerik üreticilerine Reels üzerinden daha etkili bir şekilde içerik oluşturma ve performanslarını takip etme imkanı sunuyor, böylece influencer olma yolunda ilerleyen kullanıcılar için yeni fırsatlar ortaya çıkıyor.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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