Instagram hesabı olanlar dikkat! Saldırılara karşı bu önlemleri kullanın

Dünyanın en çok kullanıcısına sahip uygulamalarının başında gelen Instagram, çoğu zaman kötü niyet taşıyan insanların hedefi haline geliyor. Güvenlik uzmanları sürekli bu saldırılara karşı kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, 2022 yılında da bu saldırıların devam edebileceğini söylüyorlar.
Son zamanlarda yapılan saldırıların çoğu Instagram hesabını kapatmaya yönelik olurken, saldırıyı yaparak hesabı ele geçirmeyi hedefleyen kişiler profil fotoğrafından tutun bir da yazan açıklamaya kadar bir kopyasını oluşturuyor. Bunun için de genel de doğrulanmış hesaplar kullanılıyor.
Daha sonra saldırgan hesap sahibinin kimliğine bürünüp onu kendi kimliğine bürünmekle suçluyor ve orijinal hesabı Instagrama şikayet ediyor. Mağdur kişi şayet hesabını doğrulamazsa, Instagram destek hizmeti sonuç olarak mağdur tarafı yasaklıyor.
SAKINCALI İÇERİK
Saldırganların ikinci yöntemi ise sakıncalı içerik bildirimi. Saldırgan bunu genel olarak teknik desteğe kurban tarafın profilinin intihar yada kendini yaralama görüntüleri içerdiğini bildiriyor. Böyle bir şikayet alan Instagram ise kolay yolu seçerek bu tür şikayetleri içeriğin kontrolünü sağlamadan engelliyor.
SALDIRILARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Güvenlik şirketlerinden biri olan Kaspersky, söz konusu saldırılara karşı Instagram kullanıcıları için bir takım tavsiyelerde bulundu. İşte onlardan bazıları:
- Saldırı durumuyla karşı karşıya kaldıysanız hemen neler olduğuna dair bir açıklamayla birlikte Instagram desteği ile iletişime geçin.
- Yasaklama şikayetlerine sadece uygulama aracılığı ile itirazda bulunulabilir. Şayet karşı taraf size bu durum karşılığında para teklifi sunuyorsa sakın kabul edip ödeme yapmayın
- Hesabınızı doğrulama yöntemleriyle doğrulayın. Bu tarz saldırılar kimlik hırsızlığı şikayetlerinden oluşuyor. Bu nedenle hesabınızı korumanın en önemli yolunun başında Instagram hesabınıza bir saldırı yapılmadan onu kendiniz olduğunuza ikna etmek olacak.
- Instagram bütün kullanıcıları tek tek kontrol etmese de lehinize verilen bazı puanları tanımlayabilir. Mesela sizden veya işletmenizden bir kaç haber kaynağından bahsedilme durumu size yardımcı olacaktır.
- Hesabınızı genel olarak erişime kapatabilirsiniz. Şayet hesabınızı gizli yaparsanız gönderileriniz sadece aboneler tarafından görülür ve tehlike durumu söz konusu olmaz.
- Düzenli olarak yedekleme yapın ve iletişim bilgilerini sık sık güncelleyin. İlk olarak hesabınızla bağlantılı e-posta adresine ve telefon numarasına erişim yapabildiğinizden emin olun.
Son zamanlarda yapılan saldırıların çoğu Instagram hesabını kapatmaya yönelik olurken, saldırıyı yaparak hesabı ele geçirmeyi hedefleyen kişiler profil fotoğrafından tutun bir da yazan açıklamaya kadar bir kopyasını oluşturuyor. Bunun için de genel de doğrulanmış hesaplar kullanılıyor.
Daha sonra saldırgan hesap sahibinin kimliğine bürünüp onu kendi kimliğine bürünmekle suçluyor ve orijinal hesabı Instagrama şikayet ediyor. Mağdur kişi şayet hesabını doğrulamazsa, Instagram destek hizmeti sonuç olarak mağdur tarafı yasaklıyor.
SAKINCALI İÇERİK
Saldırganların ikinci yöntemi ise sakıncalı içerik bildirimi. Saldırgan bunu genel olarak teknik desteğe kurban tarafın profilinin intihar yada kendini yaralama görüntüleri içerdiğini bildiriyor. Böyle bir şikayet alan Instagram ise kolay yolu seçerek bu tür şikayetleri içeriğin kontrolünü sağlamadan engelliyor.
SALDIRILARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Güvenlik şirketlerinden biri olan Kaspersky, söz konusu saldırılara karşı Instagram kullanıcıları için bir takım tavsiyelerde bulundu. İşte onlardan bazıları:
- Saldırı durumuyla karşı karşıya kaldıysanız hemen neler olduğuna dair bir açıklamayla birlikte Instagram desteği ile iletişime geçin.
- Yasaklama şikayetlerine sadece uygulama aracılığı ile itirazda bulunulabilir. Şayet karşı taraf size bu durum karşılığında para teklifi sunuyorsa sakın kabul edip ödeme yapmayın
- Hesabınızı doğrulama yöntemleriyle doğrulayın. Bu tarz saldırılar kimlik hırsızlığı şikayetlerinden oluşuyor. Bu nedenle hesabınızı korumanın en önemli yolunun başında Instagram hesabınıza bir saldırı yapılmadan onu kendiniz olduğunuza ikna etmek olacak.
- Instagram bütün kullanıcıları tek tek kontrol etmese de lehinize verilen bazı puanları tanımlayabilir. Mesela sizden veya işletmenizden bir kaç haber kaynağından bahsedilme durumu size yardımcı olacaktır.
- Hesabınızı genel olarak erişime kapatabilirsiniz. Şayet hesabınızı gizli yaparsanız gönderileriniz sadece aboneler tarafından görülür ve tehlike durumu söz konusu olmaz.
- Düzenli olarak yedekleme yapın ve iletişim bilgilerini sık sık güncelleyin. İlk olarak hesabınızla bağlantılı e-posta adresine ve telefon numarasına erişim yapabildiğinizden emin olun.