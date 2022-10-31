Instagram hesabınız askıya alındı sorunu nedir, nasıl çözülür 31 Ekim 2022 Instagram'dan açıklama var







Instagram neden kapanıyor, uygulamadan neden atıyor?







Instagram hesabın askıya alındı uyarısı nedir, neden olur, nasıl düzelir?

Instagram hesabı neden askıya alınır?

Instagram askıya alınan hesap nasıl geri açılır?

Sosyal medyanın en çok kullanılan platformlarından biri olan Instagram’a erişimde problem yaşanıyor. iPhone kullanıcıları, son iki gündür platforma giriş yaparken sorun yaşıyor. İnternet arama motorlarında ‘ Instagram neden kapanıyor? ‘, ‘ Instagram hesabınız askıya alındı uyarısı nedir? ‘ gibi sorular araştırılıyor.iPhone kullanıcıları son birkaç gündür Instagram’a girmekte problem yaşadıklarını iletiyor. Kullanıcıların bu konudaki şikayetleri artarken, söylenenlere göre Instagram’a giriş yapıyor ve ardından saniyeler sonra uygulamadan atılarak kullanamıyor. Bu sorunun internet kaynaklı olduğu düşünülüyordu ancak sorunun iOS 16.1 sürümünde olduğu anlaşıldı.Instagram’ın uygulamadan atma sorununun yalnızca Türkiye’de değil dünya genelinde de yaşandığı diğer kullanıcılar tarafından bildirildi. Kullanıcılar Twitter üzerinden bu konudaki şikayetlerini dile getirerek çeşitli hashtagler ile birbirlerine yardımcı olmaya başladı. Instagram’da yaşanan bu sorunun ardından bir de 31 Ekim Pazartesi günü birçok hesabın askıya alındığı öğrenildi. Hesaplarına girdiklerinde “ Intagram hesabın askıya alındı “ şeklinde uyarı gören kullanıcılar hesaplarına erişemedi.iPhone kullanıcılarının yaşadığı Instagram sorununun ardından bugün de hesap askıya alındı şeklinde uyarıyla karşılaşıldı. Kullanıcıların birçoğu hesaplarına girmeye çalıştıklarında hesaplarının askıya alındığını öğrendi ve ekran görüntüsü alarak diğer hesaplarında paylaşmaya başladı. Instagram hesabının neden askıya alındığı ise merak konusu oldu. Kullanıcıların şikayeti üzerinde Instagram yetkililerinden açıklama yapıldı. Sorun karşılık veren ve kısa sürede sonuçlandıracağını söyleyen Instagram, erişim sorunu yaşandığının farkında olduklarını, bu hatayı incelediklerini ve verdikleri rahatsızlıktan dolayı özür dilediklerini ifade ettiler.Instagram, normal şartlarda bir hesabın kural ihlali etmesi gibi durumlarda hesapları askıya alıyor. Bunun sebebi kopya içerik üretmek, müstehcen içerikler paylaşmak ve diğer kullanıcıları rahatsız etmek oluyor.Instagram hesabı askıya alındığında giriş yapmak mümkün olmuyor ve devamında kullanıcılara hesaplarını kurtarması için bir form gönderiliyor. Hesabının yanlışlıkla askıya alındığını düşünenler, help.instagram.com adresi üzerinden belirtilen formdaki bilgileri doldurarak hesaplarının kurtarılmasını sağlayabilirler. Instagram’daki hesap askıya alındı sorununun hala devam ettiği biliniyor.