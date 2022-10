Instagram'ı öfkeden deliye döndüren The OG App uygulaması Google Play'dan silindi!

GOOGLE PLAY THE OK APP UYGULAMASININ FİŞİNİ ÇEKTİ











İLLEGAL YOLLARLA İNDİRİLEBİLİYOR

Meta şirketi kısa süre önce The OG App uygulamasının App Store ve Google Play'den kaldırılması talebinde bulundu. Bu uygulama Instagram'da öne çıkan reklamları engellemeye yarıyordu. Bilindiği üzere Instagram ücretsiz bir uygulama ve gelirini de reklamlardan elde ediyor. Bu nedenle, The OG App uygulaması reklamları engelleyerek şirket politikasını ihlal ediyordu. Meta şirketi şirket politikalarının ihlal edildiğini öne sürerek bulunduğu talep değerlendirildi ve The OG App adlı bir uygulama da Instagram'ın çıkarlarına aykırı olduğu için Google Play'den tamamen kaldırıldı.The OG App uygulaması Eylül ayında piyasaya çıkmıştı. Reklam engelleyici özelliğine sahip uygulamayı kullanabilmek için Instagram hesap bilgilerini girmek gerekiyordu. Bu durum aynı zamanda bilgi sızıntısı nedeniyle bir güvenlik sorunuydu. İlk çıktığından beri birçok kişi tarafından kullanılan ve kısa bir süre sonra kullanıma sunulan uygulama, reklamları kaldırmanın yanı sıra ek özelleştirme özelliklerine de sahipti. Ayrıca mesajlar için okundu bilgilerini devre dışı bırakıyordu. Meta şirket yetkilileri söz konusu uygulamaya hakkında yaptığı açıklamasında The Og App uygulamasının şirket politikalarını ihlal ettiğini ve bununla ilgili de gerekli tüm yaptırımları alacakları belirtildi.Diğer taraftan The OG App uygulamasının twitter hesabından yapılan bir paylaşımda şimdilik kullanıcılara hizmet veremeyeceğini duyuruldu. Twitter kullanıcıları konuya ilişkin yorumlarında uygulamanın Android telefonlara yasa dışı bir şekilde kurulabildiğini fakat indirdikten sonra Instagram kullanıcıları güvenlik sorunlarıyla karşılaşabileceklerini söylediler. Uygulamayı kullanan bazı Twitter kullanıcıları, Instagram'ın bir süre sonra şüpheli girişler konusunda kendilerini uyardığını söyledi.