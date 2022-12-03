TEKNOLOJİ
03 Aralık 2022 - 17:32

Instagram'ın görünmez kullanıcısı olmaya hazır mısınız? Bu uygulama sayesinde gizli hesaplara kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz

Instagram'da birçok kişi takip etmediği hesapları görmek için fake hesap yöntemine başvuruyor. Ancak gizli kullanıcılar fake hesaplardan gelen istekleri genellikle kabul etmiyor. Bu gibi durumlar için geliştirilen uygulamalar ise kullanıcıların imdadına yetişiyor. İşte, Instagram'da gizli hesapları görmenizi sağlayacak o uygulama...

TEKNOLOJİ
03 Aralık 2022 - 17:32
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Instagram'ın görünmez kullanıcısı olmaya hazır mısınız? Bu uygulama sayesinde gizli hesaplara kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz


Instagram kullanıcılarının çoğu kendisini engelleyen, takip etmediği ya da hesabını gördüğünü bilmesini istemediği kişilerin hesaplarını görmek için farklı yollar arıyor. Bu durumlar için en çok tercih edilen yöntem fake hesap kullanmak olsa da bu yöntem artık işe yaramıyor.

Gizli hesapları görüntülemek isteyen kullanıcılar için geliştirilen yeni uygulama birçok kullanıcının işini kolaylaştırıyor. Diğer uygulamalara dolandırıcılık ve hesap çalmaya karşı daha güvenilir olan uygulama sayesinde gizli hesapları güvenle görüntüleyebileceksiniz. İşte o uygulama...



 ınstagram gizli hesap görüntüleme

INSTAGRAM GİZLİ HESAPLAR NASIL GÖRÜLÜR?

Instagram uygulamasında gizli hesapları görüntülemek için İOS ile Android'de birçok uygulama vardır. Instagram'daki gizlilik politikası doğrultusunda üçüncü çeşit uygulamaların kullanılması yasaktır. Bu uygulamaları kullanan kişiler Instagram tarafından fark edildiğinde hesapları kısıtlamaya alınır. Bundan dolayı Instagram'daki gizli hesapları görüntülemek için kullanılan uygulamalar her şekilde güvensizdir. 

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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