Instagram'ın görünmez kullanıcısı olmaya hazır mısınız? Bu uygulama sayesinde gizli hesaplara kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz













INSTAGRAM GİZLİ HESAPLAR NASIL GÖRÜLÜR?

Instagram kullanıcılarının çoğu kendisini engelleyen, takip etmediği ya da hesabını gördüğünü bilmesini istemediği kişilerin hesaplarını görmek için farklı yollar arıyor. Bu durumlar için en çok tercih edilen yöntem fake hesap kullanmak olsa da bu yöntem artık işe yaramıyor. Gizli hesapları görüntülemek isteyen kullanıcılar için geliştirilen yeni uygulama birçok kullanıcının işini kolaylaştırıyor. Diğer uygulamalara dolandırıcılık ve hesap çalmaya karşı daha güvenilir olan uygulama sayesinde gizli hesapları güvenle görüntüleyebileceksiniz. İşte o uygulama...Instagram uygulamasında gizli hesapları görüntülemek için İOS ile Android'de birçok uygulama vardır. Instagram'daki gizlilik politikası doğrultusunda üçüncü çeşit uygulamaların kullanılması yasaktır. Bu uygulamaları kullanan kişiler Instagram tarafından fark edildiğinde hesapları kısıtlamaya alınır. Bundan dolayı Instagram'daki gizli hesapları görüntülemek için kullanılan uygulamalar her şekilde güvensizdir.