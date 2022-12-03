Instagram kullanıcılarının çoğu kendisini engelleyen, takip etmediği ya da hesabını gördüğünü bilmesini istemediği kişilerin hesaplarını görmek için farklı yollar arıyor. Bu durumlar için en çok tercih edilen yöntem fake hesap kullanmak olsa da bu yöntem artık işe yaramıyor. Gizli hesapları görüntülemek isteyen kullanıcılar için geliştirilen yeni uygulama birçok kullanıcının işini kolaylaştırıyor. Diğer uygulamalara dolandırıcılık ve hesap çalmaya karşı daha güvenilir olan uygulama sayesinde gizli hesapları güvenle görüntüleyebileceksiniz. İşte o uygulama...
TEKNOLOJİ
03 Aralık 2022 - 17:32
Instagram'ın görünmez kullanıcısı olmaya hazır mısınız? Bu uygulama sayesinde gizli hesaplara kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz
Instagram'da birçok kişi takip etmediği hesapları görmek için fake hesap yöntemine başvuruyor. Ancak gizli kullanıcılar fake hesaplardan gelen istekleri genellikle kabul etmiyor. Bu gibi durumlar için geliştirilen uygulamalar ise kullanıcıların imdadına yetişiyor. İşte, Instagram'da gizli hesapları görmenizi sağlayacak o uygulama...
TEKNOLOJİ
03 Aralık 2022 - 17:32
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