Instagram’ın ilgi çeken yakın arkadaşlar özelliği Twitter'a da entegre edildi













Twitter, 'Twitter Circle'i hayata geçirdi!

Twitter yakın arkadaşlar özelliği 'Twitter Circle' nasıl kullanılır?

Meta çatısı altında olan Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarında görülen 'özellikleri kopyalama' furyasına sosyal medya devi Twitter'da katıldı. Instagram'ın en çok kullanılan özelliklerinden birisi olan yakın arkadaşlar özelliği "Twitter Circle" adıyla uygulamaya entergre edilerek hizmete açıldı. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar tweet’lerini görmesini istediği kullanıcıları rahatlıkla seçebilecekler Sosyal medya devleri, uygulamaların içine getirdiği özelliklerle dikkat çekmeye devam ediyorlar. Bu kapsamda birçok kullanıcı uygulamanın özelliklerine bakarak platform tercihi yaparken durumun farkına varan platformlar da Her geçen gün bünyelerine yeni özellikler kazandırıyor.Yeni özellik denildiğinde ilk akla gelen isim ise Instagram uygulamasıdır. Yeni gelişimler konusunda diğerlerinden bir adım önde olabilmek için farkını her zaman ortaya koyan Instagram son zamanların en çok kullanılan özelliklerinden birisi olan yakın arkadaş özelliğini sosyal medya devi Twitter'a kaptırdı. Yakın arkadaşlarından grup oluşturan kullanıcılar, paylaşımlarını sadece bu gruba yönelik yaparken özellik çok sayıda kullanıcı tarafından ilk tercih olarak seçiliyor.Kullanıcılar tarafından oldukça talep gören yakın arkadaş özelliği, Twitter platformunun dikkatini çekti ve özelliği kendi bünyesine entegre devirmek için çalışmalara başladı. Bir süredir üzerinde çalıştığı yakın arkadaşlar özelliğine Twitter Circle adını veren platform, bu özelliğini Mayıs ayından itibaren kullanıcıların hizmetine sundu.Twitter platformunda bulunan yakın arkadaşlar özelliği, hem İOS işletim sisteminde hem de Android işletim sisteminde kullanılabiliyor. Henüz bütün kullanıcılar yeni özelliği kullanamasa da çoğu kullanıcı yeni özelliği sitelerinde test etmeye başladılar bile.'Twitter Circle' uygulamasını kullanabilmek için ilk olarak Twitter uygulamanızı güncelleyin. Daja sonra tweet paylaşma kısmını açın ve üst bölümde yer alan ve “Herkese açık” olarak seçilen menüyü 'Circle' olarak değiştirin. Ardından paylaşım tweet'inizi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızın seçimlerini yapın. Seçilen bu arkadaş grubunun ardından kullanıcı Twitter üzerinden yapacağı tüm paylaşımlarını yalnızca seçtiği guruba yönelik yapacaktır. Diğer seçilmeyen kullanıcılar paylaşımları görme şansına sahip olamayacaktır.Twitter yakın arkadaşlar özelliğini kullanmak isteyenler gruba kaç kişinin eklenebileceğini merak ederlerken, özellik ile ilgili edinilen bilgilerde özelliğe toplamda 150 kullanıcının eklenebileceği bilgisine ulaşıldı. Gruba eklenen kişilerin gruba ekleyen kullanıcıyı takip edip etmemesi fark etmezken, grub listesine herkesin eklenebileceği şekilde özelliğin geliştirildiği öğrenildi. Circle yoluyla paylaşılan tweet’ler, beğeni ve yorumlara açık olarak paylaşılıyor. Fakat tweet'ler retweet edilemiyor. Kulalnıcılar paylaşımı kendi sayfalarında paylaşabilmek için ekran görüntüsü alma tercihini kullanabilirler. Ancak buru durumu gerçekleştirirken Twitter topluluk yönergelerine mutlaka uymak gerekecek.