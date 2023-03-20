Instagram'ın kurucu ortağından şaşkına çeviren itiraf!













“BU BİZİM BAŞLADIĞIMIZ INSTAGRAM DEĞİL”

Instagram son yıllarda sadece fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olmaktan çok fazla uzaklaştı. Instagram kurucu ortaklarından birisi olan Kevin Systrom, bir süredir teknoloji muhabiri olan Kara Swisher'a röportaj verdi ve şaşırtan itiraflarda bulundu. Kara Swisher'a podcast röportajı veren Kevin Systrom, canlı olarak yayınlanan konuşmasında "Sanırım Instagram Instagram yapma ruhumuzu kaybettik" dedi ve Meta'nın uygulama pazarlaması için giderek artan agresif baskısının, artık faydalı olmadığını düşünmesine neden olduğunu ekledi. Son zamanlarda arkadaşlarınızın ve ailenizin ne gönderdiğini takip etmek için uygulamanın yarra sağlamadığı kanısına vrdığını belirten Systrom, konuşmasına "Instagram ile ilgili en büyük pişmanlığımın bu kadar ticarileştirilmesi olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.çılış konuşmasında sert açıklamalarda bulunan Systrom, Instagram için şu anda kullandığımız uygulamanın lansmanından bu yana bir metamorfoz geçirdiğine de dikkat çekerek, "Bu benim başladığım Instagram değil" ifadesini kullandı.