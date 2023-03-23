Instagram kullananlara kötü haber! O özellik başlıyor: Artık sürekli görmek zorunda kalınacak







KULLANICILAR DAHA FAZLA REKLAMLA KARŞILACAK







Instagram, reklamları arama sonuçlarına dahil ederek yeni bir reklam formatı denemeye başladı. Çatı şirket Meta, bu yeni formatı test etmek amacıyla sonuçlar sayfasına birkaç reklam yerleştirdi.Meta'nın en son Instagram blog gönderisinde yer verdiği bilgiye göre, işletmeler artık ürünlerini, içeriklerini ve hesaplarını arama sonuçlarında tanıtabilecekler. Henüz test aşamasında olan yeni reklam formatı "önümüzdeki aylarda" dünya çapında kullanıma sunulmayı hedefliyor. Ancak bu süreçte, kullanıcılar bir şey ararken daha fazla reklamla karşılaşabilirler. Google aramadaki reklamlar gibi, Instagram'da da tanıtılan sonuçlar normal sonuçlardan ayrıştırılmak için bir "Sponsorlu" etiketiyle işaretlenecek. Instagram'ın bu yeni reklam formatıyla ilgili çalışmaları devam ediyor ve kullanıcıların reklam yoluyla aradıkları ürün ve hizmetlere daha kolay ulaşmasını amaçlıyor.