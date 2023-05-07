









İNSTAGRAM'DAN YENİ MÜJDE HABERİ GELDİ!







Instagram kullananlara müjde! Artık parayı veren o özelliği kullanabilecek. Sosyal medya platformu Instagram, ücretli bir özellik olan "Mavi Tik"i Türkiye'de kullanıma sundu. Bu özellik, hesapların doğrulanmasına yardımcı oluyor ve hesap sahiplerine güvenilirliği artıran bir işaret sağlıyor. İşte detaylar...Mavi Tik, şimdiye kadar doğrulanmamış bir hesap için 700 TL, doğrulanmış bir hesap için ise 3.500 TL gibi bir ücrete sahip. Instagram'ın bu özelliği kullanıma sunması, Türkiye'deki işletmelerin sosyal medyada daha güvenilir bir imaj oluşturmak için daha fazla ödeme yapmasına neden olabilir. Ancak, bazı kullanıcılar bu uygulamaya tepki göstererek, sosyal medyanın doğal bir platform olduğunu ve ücretli bir özellikle manipüle edilmemesi gerektiğini savunuyorlar. İşte diğer ayrıntılar...Instagram'ın ücretli mavi tik özelliğini Türkiye'de kullanıma sunması, platformun Türkiye'deki işletmelerin ve ünlülerin güvenilirliğini artırmasına yardımcı olabilir. Ancak, bu özelliğin ücretli olması bazı kullanıcıların tepkisine neden oldu. Bazıları, sosyal medyanın doğal bir platform olduğunu ve ücretli bir özellikle manipüle edilmemesi gerektiğini düşünüyor. Ayrıca, mavi tik özelliğinin doğruluğunun tamamen garanti edilemeyeceği ve bu nedenle ücretinin çok yüksek olduğu da eleştiriliyor. Bununla birlikte, doğrulanmış hesapların daha güvenilir ve itibarlı olduğu düşünüldüğünden, bu özelliğin kullanımının artması bekleniyor.