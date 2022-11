Instagram notu nedir, ne işe yarar? Yeni güncelleme sosyal medyanın gündeminde!

Instagram notu nedir, ne işe yarar?







Yeni güncelleme sosyal medyanın gündemine oturdu

Instagram kullanıcıları güne yeni güncelleme ile başladı. Instagram uygulamasını güncelleyenler, mesajlar bölümünde “Notlar” kısmı ile karşılaştı. Ne olduğunu anlamayanlar internette konu ile ilgili araştırmalara başlarken birçok kişi ise notlar bölümüne kolayca alışarak paylaşımlarını gerçekleştirdi.Milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram’da yeni güncellemeler hız kesmeden devam ediyor. Instagram CEO’su Adam Mosseri, uygulamada yapılan iki yeniliği açıkladı. Böylelikle gün içerisinde uygulamasını güncelleyen kişilerin mesaj bölümüne “ Not bırakma “ kısmı eklendi.Instagram’da not bırakmak için kullanıcıların uygulamalarının güncel olması gerekiyor. Daha sonra DM yani mesajlar bölümüne girildiğinde üst kısımda “ Burada arkadaşlarının görmesini istediğin notu paylaş “ ifadesi yer alıyor. Kullanıcılar kendi profil resimlerinin bulunduğu kutucuğa istedikleri herhangi bir notu yazabiliyorlar. Notlar, yakın arkadaşlar ve karşılıklı takibe aldığınız kullanıcılarla 24 saat boyunca paylaşılıyor. Burada unutulmaması gereken nokta ise notların yalnızca arkadaşlar ile paylaşılabildiği oluyor.Instagram’ın yeni not ekleme özelliği sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Kullanıcılar bu özelliği 2000’li yılların en çok kullanılan platformu olan MSN’e benzetti. Bilindiği üzere internet kullanımının başladığı yıllarda yalnızca MSN ve Skype gibi uygulamalar bulunuyordu. Kullanıcıların neredeyse tamamı not ekleme bölümünü MSN’deki “Kişisel bir ileti paylaş” bölümüne benzetti. Burada farklı sözler ve dinlenen müzik gibi kişisel paylaşımlar yapılabiliyordu. Eğlenceli paylaşımların yapıldığı notlar bölümü bir kesim tarafından çok sevilirken, büyük bir bölüm de gereksiz buldu. Instagram’ın notlar özelliğini kullanarak tüm kullanıcılar adeta kısa mesaj gönderir gibi notlarını arkadaşlarıyla paylaşabilecekler.