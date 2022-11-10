Instagram notu nedir, ne işe yarar? Yeni güncelleme sosyal medyanın gündeminde!

Instagram kullanıcıları güne yeni güncelleme ile başladı. Instagram uygulamasını güncelleyenler, mesajlar bölümünde “Notlar” kısmı ile karşılaştı. Ne olduğunu anlamayanlar internette konu ile ilgili araştırmalara başlarken birçok kişi ise notlar bölümüne kolayca alışarak paylaşımlarını gerçekleştirdi.
Instagram notu nedir, ne işe yarar?Milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram’da yeni güncellemeler hız kesmeden devam ediyor. Instagram CEO’su Adam Mosseri, uygulamada yapılan iki yeniliği açıkladı. Böylelikle gün içerisinde uygulamasını güncelleyen kişilerin mesaj bölümüne “ Not bırakma “ kısmı eklendi.
Instagram’da not bırakmak için kullanıcıların uygulamalarının güncel olması gerekiyor. Daha sonra DM yani mesajlar bölümüne girildiğinde üst kısımda “ Burada arkadaşlarının görmesini istediğin notu paylaş “ ifadesi yer alıyor. Kullanıcılar kendi profil resimlerinin bulunduğu kutucuğa istedikleri herhangi bir notu yazabiliyorlar. Notlar, yakın arkadaşlar ve karşılıklı takibe aldığınız kullanıcılarla 24 saat boyunca paylaşılıyor. Burada unutulmaması gereken nokta ise notların yalnızca arkadaşlar ile paylaşılabildiği oluyor.