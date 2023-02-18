Instagram o özelliğin fişini çekiyor! Herkesin kullandığı o özellik artık olmayacak... Instagram resmen eski haline dönecek













Instagram platformunda değişiklikler yapıyor ve 16 Mart 2023 itibariyle canlı alışveriş özelliğini kaldıracak. Duyuru, şirketin Mağaza sekmesini uygulamadan kaldıracağını söylemesinin ardından geldi. Instagram, bu değişikliğin platformdaki alışveriş deneyimini etkilemeyeceğini ve işletme hesaplarının ürün satmaya devam edebileceğini belirtti. Ancak canlı yayınlarda ürün etiketleme özelliği kaldırılacak. Instagram, kullanıcılarına en fazla değeri sağlayan özelliklere odaklanmak istediğini belirtti.Başlangıçta bir sosyal medya platformu olarak tasarlanan Instagram, alışveriş özelliklerinin eklenmesiyle yavaş yavaş e-ticarete taşındı. Ancak şirket şimdi asıl odağına geri dönüş sinyali veriyor. Yine Meta'nın sahibi olduğu Facebook da Ağustos 2022'de canlı alışveriş deneyimine son vererek benzer değişiklikler yapmıştı.Sonuç olarak Instagram, kullanıcılarına en fazla değeri sağlayan özelliklere yeniden odaklanma çabalarının bir parçası olarak, canlı yayınlar sırasında ürünlerin satılmasına olanak tanıyan canlı alışveriş özelliğini sonlandırıyor. İşletme hesapları ürün satmaya devam edebilecek olsa da, canlı yayınlarda ürün etiketleme özelliği kaldırılacak. Bu değişiklik, sosyal medya platformları arasında köklerine dönme ve asıl amaçlarına yeniden odaklanma yönündeki daha geniş bir eğilimi yansıtıyor.