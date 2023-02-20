Instagram Telegram'a rakip oldu! Öyle bir özellik getirdi ki: Diğerinin pabucu dama atılacak













Geçtiğimiz günlerde Instagram'ın pek çok kişiyi hayrete düşüren yeni bir özellik üzerinde çalıştığı haberi patlak verdi. Her zaman kullanıcı deneyimini geliştirmenin yollarını arayan sosyal medya platformunun, kullanıcılar arasındaki etkileşimi artıracak yeni bir özelliğin peşinde olduğu bildiriliyor.Instagram, son derece popüler olduğu kanıtlanmış yeni özellikler eklemeye yabancı değil. Örneğin hikaye özelliği Snapchat'ten esinlenerek geliştirilmiş ve aktif kullanıcı sayısının artmasına katkıda bulunmuştu. Şimdi ise platformun milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren farklı bir özelliğin peşinde olduğu ve bu özelliğin bir başka popüler uygulama olan Telegram'da halihazırda bulunan bir özelliğe benzediği söyleniyor. Instagram'ın üzerinde çalıştığı bildirilen yeni özellik gruplar özelliği. Telegram'da zaten mevcut olan bu özelliğin Instagram kullanıcıları tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor. Gruplar özelliği ile kullanıcılar, çeşitli güncellemeleri ve haberleri takipçileriyle paylaşabilecekleri bir grup oluşturabiliyor. Bu sayede sadece kullanıcının mesaj gönderebileceği, diğer kullanıcıların ise mesajları okuyabileceği ve çeşitli anketlere katılabileceği bir alan yaratılmış oluyor.Instagram gruplar özelliği üzerinde çalışmaya devam ederken, birçok kişi platformun bu özelliği Telegram'dan tamamen kopyalayıp kopyalamayacağını merak ediyor. Instagram'daki gruplar özelliğini Telegram'dakinden farklı kılabilecek birkaç özelliğin uygulamaya eklenebileceğini belirtmek gerekir. Telegram'daki gruplar özelliğinin popülerliği göz önüne alındığında, birçok kişinin Instagram'daki bu yeni gelişmeye ilgi göstermesi kuvvetle muhtemel. Instagram'ın sahibi olan Meta şirketinin yakında bu yeni özellik hakkında bir açıklama yapması bekleniyor ve bu da önümüzdeki aylarda platformdan neler bekleyeceğimiz konusunda bize daha fazla fikir verecek.