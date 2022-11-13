Instagram, Twitter, YouTube, Tiktok, Facebook ne zaman düzelir 12 Kasım? İnternet yavaşlığı ne zaman bitecek?







Sosyal medya ne zaman düzelecek?







İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama sonrasında tüm Türkiye’de sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcıların birçoğu akşam saatlerinde bu uygulamaları kullanırken bir anda sayfalar yüklenmemeye ve hesaplar açılmamaya başladı. RTÜK tarafından patlama görüntülerine ilişkin getirilen yayın yasağı sonrasında internet hızında da büyük bir düşüş yaşandı. Birçok kişi Google’a girişlerde de sorun yaşıyor. Saatlerdir uygulamaları kullanamayan kişiler internetin ne zaman düzeleceğini ve sosyal medya platformlarının ne zaman açılacağını merak ediyor.Taksim İstiklal Caddesi’ndeki patlamadan sonra sosyal medyada birçok görüntü ve provokatif paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), paylaşımların önüne geçebilmek adına bant daralma uygulaması yaptığını açıkladı. Bu nedenle saatlerdir Instagram, Youtube, Twitter ve diğer tüm sosyal medya uygulamalarına erişim sağlanamıyor.İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konu hakkında kimseyi görüntülerle sevindirmeyeceklerini, provokatif paylaşımların engellenmesi ve bilgi kirliliğinin önlenmesi amacıyla yayın yasağı getirildiğini ve bant daraltma uygulandığını açıkladı. Bu nedenle uzun süredir Instagram, Twitter, Facebook, TikTok ve Youtube gibi uygulamalara giriş yapılamıyor. Türkiye’deki milyonlarca kullanıcı sosyal medya platformlarının ne zaman düzeleceğini merak ediyor ve konu hakkında internette araştırma yapıyor. Şu ana kadar sosyal medya uygulamalarının ne zaman açılacağı ve internet hızının düzeleceği zaman ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Bazı kullanıcılar telefonlarına farklı uygulamalar yükleyerek erişim sorununu gidermeye çalışıyor. Yetkililerin bu gece yarısından sonra bant daraltma uygulamasını sonlandırması bekleniyor.