İnstagram yenilendikçe yenileniyor! Başka hiçbir uygulamada böylesi görülmedi! İnstagram yeni özellikleri







İNSTAGRAM YENİ ÖZELLİKLERİ







2008 yılından bu zamana kadar Facebook ile çalışan günümüzde de Meta'ya bağlı olan İnstagram CEO'luğu yapan Adam Mosseri uygulamalar üzerinde yaptığı yenilikler ile adı anılmaktadır. İnstagram üzerinde IG TV Web sürümü de güncellenirken, daha iyi bir kullanıcı deneyimi için çalışmalar tüm hızıyla başladı. İnstagram üzerinde yapılacak yenilikler ve yeni özellikler haberimizde...Gün geçtikçe kullanıcı sayısını artıran uygulama İnstagram içerik üreticileri ya da normal kullanıcılar artık yapacakları paylaşımlarının hemen paylaşmak zorunda kalmayacaktır. Yeni özellik olan içerik planlama, zamanlama sayesinde artık uygulama üzerinden ileriye dönük planlama yapmak mümkün hale geldi.İnstagram kullanıcıları fotoğraf veya video paylaşımları yaparken 'gelişmiş seçenekler' kısmına tıklayarak gönderisini ileri bir tarih ve saate zamanlayabilmektedir. Bahsi geçen bu planlama ise 75 gün içeriği için geçerli olmaktadır. Planlama özelliğinin yanı sıra İnstagram telefon uygulamasının dışında WEB sürümünde de yeni güncellemeler yaşandı. IG WEB kullananlar artık daha hızlı ve kolay olarak erişim sağlayıp tasarlanan arayüzü kullanabilecektir.