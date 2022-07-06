Birçok kullanıcı Instagram uygulaması üzerinden mesaj ve yorum alamadığından şikayet etmeye başladı. Bu sorun da kullanıcıların aklına Instagram'ın çökmüş olabileceğini getirdi. Peki Instagram yorum ve mesaj sorunu nedir? Instagram sorunu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TEKNOLOJİ
06 Temmuz 2022 - 15:06
İnstagram yorumlar neden gelmiyor? İnstagram DM çöktü mü, sorun düzeldi mi?
Milyonlarca insanın kullandığı Instagram uygulamasında dün akşamdan beri yaşanan sorun insanların aklına Instagram çöktü mü? sorusunu getirdi. Peki Instagram çöktü mü? Instagram yorum ve mesaj sorunu çözüldü mü? Tüm detaylar haberimizde.
TEKNOLOJİ
06 Temmuz 2022 - 15:06