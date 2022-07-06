TEKNOLOJİ
06 Temmuz 2022 - 15:06

İnstagram yorumlar neden gelmiyor? İnstagram DM çöktü mü, sorun düzeldi mi?

Milyonlarca insanın kullandığı Instagram uygulamasında dün akşamdan beri yaşanan sorun insanların aklına Instagram çöktü mü? sorusunu getirdi. Peki Instagram çöktü mü? Instagram yorum ve mesaj sorunu çözüldü mü? Tüm detaylar haberimizde.

TEKNOLOJİ
06 Temmuz 2022 - 15:06
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İnstagram yorumlar neden gelmiyor? İnstagram DM çöktü mü, sorun düzeldi mi?


Birçok kullanıcı Instagram uygulaması üzerinden mesaj ve yorum alamadığından şikayet etmeye başladı. Bu sorun da kullanıcıların aklına Instagram'ın çökmüş olabileceğini getirdi. Peki Instagram yorum ve mesaj sorunu nedir? Instagram sorunu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Instagram yorum sorunu

Instagram uygulamasında birçok kullanıcı dün akşamdan beri yorum alamama ve yapamama sorunuyla karşılaşıyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da sorunun kullanılan cihazlarla alakalı olduğu tahmin ediliyor.



Instagram Mesaj Sorunu

Instagram mesaj sorunu

Yorum sorununa benzer bir sorunda mesaj alırken yaşanıyor. Instagram kullanıcılarının bazıları kendilerine gelen mesajları göremiyor. Mesaj sorunu ile ilgili de resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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