EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 13:51

İntema, hizmet noktalarına Bodrum Mağazası'nı ekledi

Modüler mutfak markalarından İntema, Bodrum Mağazası'nda koleksiyonundan örnek mutfakların yanı sıra eviyeden bataryaya, tezgahtan mutfak cihazlarına kadar mutfakla ilgili her şeye aynı adreste ulaşma imkanı sunduğunu duyurdu.

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 13:51
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İntema, hizmet noktalarına Bodrum Mağazası’nı ekledi


Türkiye'nin önde gelen modüler mutfak markalarından bir tanesi olan İntema, global trendleri kendi dokunuşlarıyla birleştirdiği güncel koleksiyonu ve müşterilerine sağladığı profesyonel mimarlık hizmetiyle yeni mağazasını Bodrum Konacık'ta açtı. İntema Bodrum Mağazası'nın açılışı, Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO'su Özgen Özkan ve birden fazla davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Ziyaretçilerine mutfak mobilyasından çok daha fazlasını sunan marka, koleksiyonundan mutfak seçenlere, işin ehli mimarlar tarafından müşterilerinin ihtiyaçlarına göre en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş tasarım mutfaklara sahip olma olanağı sunuyor.



Teşhir mutfaklar Bodrum'a özel tasarlandı

Yapılan açıklamaya göre, Konacık'ta ana yol üzerinde, merkezi bir konumda yer alan mağaza, deneyimli tasarım ekibinin titiz ve ayrıntılı çalışması sonucu, şık ayrıntılarla bezenmiş ferah teşhir alanlarıyla göze çarpıyor. Sürdürülebilirlik ilkelerine göre tasarlanan ve 3 kattan oluşan mağazada, koleksiyondaki birbirinden şık mutfaklar, ziyaretçilere evlerine uyum gösteren mutfağı bulmaları için kılavuzluk ediyor. Mağazada sergilenen teşhir mutfaklar, Bodrum'un mimarisine ve temasına uyumlu tasarımıyla öne çıkıyor. Renk seçimlerinde ise rahatlatıcı ve evlere ferah bir hava katacak beyaz, bej, ahşap tonları ile denizle özdeşleşen pastel mavi ve yeşil tonlar öne çıkıyor. Mağazadaki mutfak tasarımlarında kullanılan renklerin yanı sıra ziyaretçiler, koleksiyondaki farklı mutfak stillerine özel renk paletlerini de inceleyebiliyor ve kendi yaşam tarzlarını en güzel ifade edecek renkleri seçebiliyor. Kullanıcılara ihtiyaç duydukları mekanizma, aksesuar ve depolama çözümlerini görme olanağı sunan Bodrum İntema'da, ayrıca farklı mutfak planlamaları hakkında fikir edinebilecekleri birçok alternatif bulunuyor.

Mutfakla ilgili her şey yer alıyor

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Haber Editörü
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