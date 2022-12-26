SPOR
26 Aralık 2022 - 16:51

Inter Milan'da yolları kesişen iki ayrı karakterdi onlar; Zlatan ve Jose. Ibrahimovic, eski hocasını unutmadı

Inter Milan 2000'li yılların sonunda yerel ligi kasıp kavurdu ancak Avrupa'da başarıyla çok özdeşleşemedi. Ta ki 2010 yılına kadar. 2010 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kadroda İsveçli bir oyuncu yoktu ama takımın başında gerçekten özel bir karakter vardı.

SPOR
26 Aralık 2022 - 16:51
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Inter Milan'da yolları kesişen iki ayrı karakterdi onlar; Zlatan ve Jose. Ibrahimovic, eski hocasını unutmadı


Inter Milan 2000'li yılların sonunda yerel ligi kasıp kavurdu ancak Avrupa'da başarıyla çok özdeşleşemedi. Ta ki 2010 yılına kadar. 2010 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kadroda İsveçli bir oyuncu yoktu ama takımın başında gerçekten özel bir karakter vardı.

2007-2008 sezonu Inter Milan kadrosuna bakarsanız, kadrodaki üç isim dikkatinizi çeker. Jose Mourinho, Zlatan Ibrahimovic ve Mario Balotelli. Birbirinden farklı üç karakter, ancak her zaman yolları paralel gitmiş üç isim. Gittikleri her yerde olay oldular, ayrılık vakti geldiğinde ise yerden yere vuruldular. Zlatan Ibrahimovic & Jose Mourinho



Onlar farklıydı, belki de bu yüzden biraz tolerans göstermek lazımdı. Gerçi Balotelli'ye gösterilmesi gerekir miydi? Şu an ben de bilemedim şahsen. Ama diğer iki karakter, çok şey yaşadı. Öyle ki Zlatan, eski hocasını unutmadı:

"Mourinho takımı manipüle etmekte ustaydı ve beni rahatsız eden tek bir özelliği vardı: maçlardaki yüz ifadesiydi. Hayır, ne yaparsam yapayım ya da hangi golü atarsam atayım buz gibi görünüyordu. Ne bir gülümseme, ne bir jest... Hiçbir şey yoktu. Ve o zamanlar her zamankinden daha harikaydım. İnanılmaz şeyler yapıyordum ama Mourinho'nun yüzünden düşen bir parçaydı."

İkilinin yolları yıllar sonra Manchester United'da kesişti. Belki İngiltere'yi sallayamadılar ama Düşler Tiyatrosu'nda da iz bıraktılar.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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