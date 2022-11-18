İnternet haber sitesi editörleri için basın kartı nasıl alınır, şartları neler? İnternet sitesi çalışanları basın kartı başvurusu nasıl yapılır?

İnternet haber
editörleri için basın kartı alma şartları birçok kişi tarafından merak edilirken basın kartı başvurularının başlayıp başlamadığı merak edildi. Sosyal Medya Yasası olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi meclis üzerinden onaylanmayı bekliyor. İşte, basın kartına ilişkin merak edilenler haberimizde
BASIN KART ALMA ŞARTLARI
-18 yaşını doldurmak
-En az lise mezunu olmak -Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak -5 yıl ya da daha fazla süreye hapis yatmamak -1 ay ara vermeden çalışılması -Medya faaliyeti dışında ticari faaliyet bulunmaması şartı -Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin tanzimi hakkında kanun hükümlerinde uygun sözleşmeye uymak.
BASIN KARTI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Basın kartı başvurusu iletişim başkanlığına yapılacak olup basın kartı, resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilir.
SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİ KİMLERİN DENETİMİNDE?
sosyal medya üzerinden kurula şirketlerin siber saldırısı teyit ya da doğrulama mekanizması henüz oluşmadı.
YABANCI ALGI OPERASYONLARI TARİHE Mİ KARIŞACAK?
Yasal düzenleme üzerinden daha etkin ve hukuka uygun mücadele söz konusu olmaktadır.
ÜLKELERDEN ÖRNEK DAVRANIŞLAR
Almanya'da Sosyal Ağların Düzenlemesi Kanunu yürürlüğe girerken ilk 6 ay içerisinde Facebook üzerinden gelen şikayetlerle yüzde 21 oranı, Youtube de yüzde 27, google yüzde 46, Twitter yüzde 10 oranı kaldırıldı. Belçika Veri Güvenlik Kurumu, Facebook'tan ülke geneli bazı çerezleri izinsiz kullanmamasını, aşırı veri toplanmasında kişisel verileri silmesi istendi.
DEĞİŞECEK ŞEYLER NELERDİR?
-İnternet haber sitesinde çalışanlar basın mensubu olacak -Çocuklar korunacak -Çocukların maruz kalmaması için görüntü, ses ve yazı gibi içeriklere karşı korumak -Haber içerikleri korumaya alınacak -Koşulları yerine getiren interet habercileri, spikerlere ve editörlere basın kartı -Yayılan içerik kaldırılacak -Hukuka aykırı olan durumlarda yok edilmesi ve keyfi olarak ortadan kaldırılmasının önüne geçmiş. -Künyesiz haber sitesi kalmayacak -sosyal medya platformu üzerinden BTK'nın denetleme koşulu -sosyal medya şirketlerine ofis açma yükümlülüğü Yalan haber yayma suçu tanımlanıyor. TCK'ya eklenen yeni maddeyle beraber halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçu olarak tanımlanıyor.