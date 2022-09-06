TEKNOLOJİ
06 Eylül 2022 - 13:02

İnternet kullanım süreleri artıyor

Güncel verilere göre günlük internette harcanan vakit 6 saat 58 dakika olarak kayıtlara geçerken, geçirilen sürenin son 2 yıldır artışta olduğu gözlendi.

TEKNOLOJİ
06 Eylül 2022 - 13:02
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İnternet kullanım süreleri artıyor


Medya takip kurumu Ajans Press'in We Are Social verilerinden ele geçirdiği bilgilere göre, 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının internette geçirdiği ortalama süre belli oldu. Böylelikle 2021 yılında günlük internette harcanan vakit 6 saat 58 dakika olurken, geçirilen sürenin son 2 yıldır artışta olduğu gözlendi. Böylelikle 2020 yılında 6 saat 54 dakika internette geçerken, 2019 yılında 6 saat 38 dakika, 2018'de 6 saat 48 dakika olduğu kaydedildi. 2013 yılı verileri incelendiğinde ise 6 saat 9 dakikanın internette geçtiği saptanırken, geçen 8 yılın sonu itibariyle 49 dakika daha artış gösterdiği gözlendi. Başka verilere bakıldığında tüm medya araçları içerisinde internet kullanımının en yaygın araç olduğu belirlendi.

Ajans Press, internet ile alakalı medyaya yansıyan haberleri inceledi. Ajans Press'in gazete, dergi, web sitelerini incelediği araştırmada, internet ile alakalı binlerce haber yansıdığı kaydedildi. İnternet ile alakalı bu yıl 231 bin 491 haber yandığı tespit edilirken, internet siteleri, internet ücretleri ve internet alışverişi en fazlaca konuşulan başlıklar arasında yer aldı.



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