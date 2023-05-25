İnternetten alışveriş yapanlar aman dikkat! Bu sitelerden alışveriş yapanların parası boşa gitti!

Son günlerde Türkiye'nin çeşitli illerinden binlerce kişi, karşılaştıkları dolandırıcılık olayının şokunu yaşıyor. Mağdurlar arasında 5-6 bin lira ile 70-80 bin lira arasında değişen miktarlarda para kaybedenler bulunuyor. Ödemelerin büyük bir kısmı banka hesaplarına yapılmış. Savcılığa yapılan başvurulara göre, şüpheli olarak gösterilen bir şirket İstanbul Ataşehir'de faaliyet gösteriyor. Baysallar AVM Züccaciye Elektrikli Ev Aletleri Perakende isimli şirket, 17 Mart tarihinde kurulmuş ve kayıtlara göre Ayşe C. adında bir kişi adına kurulmuş gibi görünüyor. Şirketin faaliyet gösterdiği adres ise Ataşehir Küçükbakkalköy'de bulunuyor ve bu kişinin Bodrum'da yaşadığı tespit edilmiştir. Durum, hala soruşturma aşamasındadır ve mağdurların haklarının korunması için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor. Son dönemde Türkiye'nin çeşitli illerinden binlerce kişi, dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya kaldıklarını öğrenerek büyük bir şok yaşamaktadır. Bu dolandırıcılık olayında bazı kişiler 5-6 bin lira, bazıları ise 70-80 bin lira gibi miktarlarda mağdur olmuştur. Ödemelerin çoğunluğu banka hesaplarına yapılmıştır. Savcılığa yapılan başvurular sonucunda, İstanbul Ataşehir'de kayıtlı bir şirketin şüpheli olarak belirlendiği ortaya çıkmıştır. Baysallar AVM Züccaciye Elektrikli Ev Aletleri Perakende adlı şirket, 17 Mart tarihinde kurulmuştur ve kayıtlara göre Ayşe C. adında bir kişi tarafından kurulmuş gibi görünmektedir. Şirketin faaliyet gösterdiği adres ise Ataşehir Küçükbakkalköy'dedir. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda bu adreste başka bir firma olduğu tespit edilmiştir.
BU İNTERNET SİTELERİNE DİKKAT
Bu şirkete bağlı olarak oluşturulan 'baysallaravm.com', 'ergencler.com', 'artemisev.com' ve 'baltaciogluzuccaciye.com' adlı sitelerin profesyonel bir şekilde tasarlandığı anlaşılmaktadır. Bu sitelerde alışveriş yapmak isteyen kişilerin şüphelerini gidermek için gerekli bilgiler sağlanmıştır. Söz konusu sitelerin alan adlarının (domainlerinin) İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki bir şirketten alındığı belirlenmiştir. Reykjavik, dünyada kutup bölgesine en yakın başkent olma özelliği taşımaktadır. Son günlerde bu sitelerden alışveriş yapan binlerce kişinin mağdur olduğu ifade edilmektedir. Birçok kişi, bulundukları illerin savcılıklarına başvuruda bulunmuştur. Bazı tüketicilerin ise CİMER'e başvurduğu bilinmektedir. Ancak alışveriş yapılan sitelerde verilen telefon numaralarına ulaşılamamaktadır. Şirketin kayıtlı olduğu adrese gidildiğinde ise Baysallar AVM'nin o adresle ilgisi olmadığı tespit edilmiştir. Halktv.com.tr muhabiri, bu sitelerden alışveriş yapan, ödeme yapan ancak ürünlerini teslim alamayan 10'dan fazla kişiyle görüştü.
MAĞDURLAR KONUŞTU
Bu mağdurlardan biri olan Birol İneli, 17 Mayıs tarihinde bir ürün satın almış ve 4.525 lira ödeme yapmıştır, ancak ürünü teslim alamadı. Üniversite öğrencisi Burak Akbaş ise amcası ve babası için toplamda üç adet Iphone 13 cep telefonu aldırdı. Bu telefonların diğer e-ticaret sitelerine göre daha uygun bir fiyatla satıldığı anlaşıldı. Akbaş, 18 Mayıs'ta 2 telefon için 44.655 lira ödeme yaptı. Babasına aldığı telefonun ödemesini ise kredi kartıyla gerçekleştirdi. Ancak ürünler gönderilmemiş ve siteyle iletişime geçilemedi. Bu dolandırıcılık şebekesinin "düşük fiyat tuzağı" yöntemiyle insanları kandırdığı belirtilmektedir. İnşaat mühendisi Fatih Turan da söz konusu sitelerden birinde Iphone 13 satın aldı. Bu ürünün sektördeki büyük e-ticaret sitelerindeki fiyatı 29-30 bin TL civarındayken, dolandırıcılık şebekesinin sitesinde aynı ürün 22.337 lira olarak gösterildi. Turan, 17 Mayıs tarihinde ödemesini yapmış ancak ürünü alamadı. Reklam direktörü Hakan Armutcu ise aldığı akıllı robot süpürge için 5.524 lira ödeme yapmış ancak ürününü teslim alamadı. Armutcu, dolandırıcıların ticari sicil gazetesi, e-ticaret kayıtları ve pazar yerlerinde mağazaları olduğunu belirtti. Ayrıca Google alışveriş sekmesinde sürekli olarak bu sitenin çıkmasından dolayı alışveriş yaptı. Armutcu, Google'ın bu dolandırıcılara destek verdiğini ifade etti. Diğer bir mağdur Murat Bıçakcı ise ödemesini yapmasına rağmen Philips Airfryer adlı ürünü teslim alamadı. TÜRKSAT çalışanı Selim Çakır ise 'Baysallaravm.com' üzerinden şarjlı dikey süpürge satın aldı. Normalde 5.740 lira olan ürün, "anneler günü indirimi" adı altında 5.180 liraya indirildi. Çakır da ödemesini yapmış ancak ürün gönderilmemiş ve ne para iadesi ne de telefon yoluyla yanıt alabildi. Bu sitelerle ilgili bilgilerin yer aldığı telefon numaraları kısa bir süre sonra telesekretere yönlendirilmekte ve ardından kapatılmaktadır. Ayrıca sitelerde yer alan e-posta adresine gönderilen mesajlara yanıt alınamamaktadır. Durum, mağdurların haklarının korunması amacıyla devam eden soruşturma sürecinde bulunmaktadır.