İnternetten alışveriş yapanlar yaşadı! Alışverişinizin 150 TL'si geri iade edilecek: O tarihe kadar süreniz var!







BANKKART LİRA KAMPANYASI







KAMPANYA DETAYLARI

1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanya Ziraat Bankası tarafından müşterilerine imkan sunuldu. Bankkartı ile beraber e-ticaret üye işlemleri üzerinden POS üzerinden tek seferde yapılacağı 400 TL ve üzeri her alışveriş için 30 TL, toplamda ise 150 TL hediye lira verileceği açıklandı. İşte, başvurular hakkında merak edilenler haberimizde.28 Şubat'a kadar devam edecek olan kampanya için bankkart mobil uygulaması ya da internet sayfası üzerinden katılım sağlanabilir. Bankkart üzerinden e ticaret üye işyerlerinde pos üzerinden yapılacak ödemelerde tek seferde 400 TL harcama oduğunda 30 TL aynı zamanda bu işlemle beraber toplamda ise 150 TL bankkart lira verileceği aktarıldı.Kampanya hakkında yapılan açıklamalarda anlaşmalı üye işyerlerinde bankkart pos üzerinden aynı gün aynı işyerlerinden yapılan harcamaların ilki yalnızca kampanyaya dahil edilir.-Bankkart lira kazanabilmek için alışverişe yapmadan önce kampanyaya katılım sağlanması söz konusu değildir. -Fatura ödemelerinde ise vergi ödemeleri kampanyaya dahil edilmez. -Asıl kart sahipleri kampanyaya dahil olur -Bir müşteri en fazla 150 TL bankkart lira kazanılır. -İptal, iade, bankkart lira kullanım işlemi nakit çekim işlemleri kampanyaya katılarak değerlendirilmeye alınmaz. -Karta para yükleme işlemi kampanyaya dahil olmaz.