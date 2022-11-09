İnternetten alışveriş yapıyorsanız dikkat: 24 saat içinde paranızı geri alabilirsiniz

Günümüzde her gün milyonlarca kişi internet üzerinden alışverişlerini gerçekleştiriyor. Bu işlem her ne kadar kolay olsa da yanında getirdiği bazı tehlikeler bulunuyor. Uzman isimler, e-ticaret sitelerinden alışveriş yapılırken fiziksel kredi kartı yerine sanal kredi kartı kullanılmasını öneriyor. Aksi durumlarda kredi kartları üzerinden usulsüz para çekilebiliyor, bu kişiler dolandırılabiliyor.
e-Ticaret alışverişlerinde dikkat edilmeliİnternet üzerinden alışveriş yapan kişilere, Siber Güvenlik Merkezi tarafından “ sanat kart kullanın “ uyarısı yapıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, e-ticaret sayfalarından alışveriş yapılırken fiziksel kredi kartı bilgilerinin mobil uygulama üzerinden girilmemesi ve kredi kartlarının internet alışverişlerine kapalı tutulması gerektiği belirtilirken, alışveriş yapmak için sanal kart kullanımının önemi vurgulandı.
İnternet bankacılık uygulamaları üzerinden sanal kart birkaç saniye içinde oluşturulabiliyor. Sanal kartların kart numarası, son kullanma tarihi ve diğer bilgileri asıl karttan farklı oluyor. Bu kartlar için asıl karttan farklı bir limit belirlenerek işlemlerde sadece belirli bir tutarın kullanımına izin veriliyor. Uzmanlar, sanal kartın limitini alışveriş yapılacak miktar kadar ayarlanması halinde dolandırıcılık ya da karttan usulsüz para çekimi gibi sorunların önüne geçileceğini ifade ediyor.