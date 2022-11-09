EKONOMİ
09 Kasım 2022 - 22:37

İnternetten alışveriş yapıyorsanız dikkat: 24 saat içinde paranızı geri alabilirsiniz

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor. 24 saat içinde başvuru yaparsanız paranızı geri alabileceksiniz. Sibel Güvenlik Merkezi'nden sanal kart uyarısı geldi.

EKONOMİ
09 Kasım 2022 - 22:37
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İnternetten alışveriş yapıyorsanız dikkat: 24 saat içinde paranızı geri alabilirsiniz


Günümüzde her gün milyonlarca kişi internet üzerinden alışverişlerini gerçekleştiriyor. Bu işlem her ne kadar kolay olsa da yanında getirdiği bazı tehlikeler bulunuyor. Uzman isimler, e-ticaret sitelerinden alışveriş yapılırken fiziksel kredi kartı yerine sanal kredi kartı kullanılmasını öneriyor. Aksi durumlarda kredi kartları üzerinden usulsüz para çekilebiliyor, bu kişiler dolandırılabiliyor.

e-Ticaret alışverişlerinde dikkat edilmeli

İnternet üzerinden alışveriş yapan kişilere, Siber Güvenlik Merkezi tarafından “ sanat kart kullanın “ uyarısı yapıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, e-ticaret sayfalarından alışveriş yapılırken fiziksel kredi kartı bilgilerinin mobil uygulama üzerinden girilmemesi ve kredi kartlarının internet alışverişlerine kapalı tutulması gerektiği belirtilirken, alışveriş yapmak için sanal kart kullanımının önemi vurgulandı.



İnternet bankacılık uygulamaları üzerinden sanal kart birkaç saniye içinde oluşturulabiliyor. Sanal kartların kart numarası, son kullanma tarihi ve diğer bilgileri asıl karttan farklı oluyor. Bu kartlar için asıl karttan farklı bir limit belirlenerek işlemlerde sadece belirli bir tutarın kullanımına izin veriliyor.

Uzmanlar, sanal kartın limitini alışveriş yapılacak miktar kadar ayarlanması halinde dolandırıcılık ya da karttan usulsüz para çekimi gibi sorunların önüne geçileceğini ifade ediyor.

En geç 24 saat içinde başvuru yapılmalı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen, kredi kartlarından usulsüz çekilen paraların 24 saat içerisinde geri alınabileceği konusuna değindi. Siber saldırıya maruz kalınması halinde bankanın parayı geri ödemek zorunda olduğunu işaret ederek, kredi kartının çalınması ve dolandırıcılık yapılması gibi bir durumda bankaya 24 saat içinde başvuru yapan kişiler yalnızca 150 TL’lik paradan sorumlu tutuluyor dedi.

Çalınan ya da dolandırıcılık hadisesi gerçekleştirilen karttan yapılan harcamalarda banka sorumlu tutuluyor. Kanun gereği 24 saati aşan işlemlerde tüm sorumluluk kart sahibinin oluyor. Bu nedenle kartını çaldıran ya da kart bilgileri ile dolandırıcılık yapıldığını öğrenen kişilerin mutlaka 24 saat içerisinde bankaya başvuru yapması gerekiyor.

Bankaya başvuru yapılıp bildirilmediği sürece kart sahibi, kartından kullanılan tutarları ödemekle yükümlü oluyor. Ancak bildirim yapılırsa tüm kayıp bankaya ait oluyor ve kart sahibi sadece 150 TL ödemekle yükümlü oluyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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