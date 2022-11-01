Nedir?
01 Kasım 2022 - 01:45

İntibak eğitimi nedir, nasıl yapılır? İntibak eğitimi kaç gün sürer? TSK, PMYO, PÖH, KHO intibak eğitimi

Polis Okulu ve Harp Okulu gibi kurumlarda eğitim almak isteyenler intibak eğitimiyle ilgili detayları merak ediyor. Peki, intibak eğitimi nedir, nasıl veriliyor? İntibak eğitimi kaç gün sürer? İşte, intibak eğitimiyle ilgili merak edilenler...

Nedir?
01 Kasım 2022 - 01:45
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İntibak eğitimi nedir, nasıl yapılır? İntibak eğitimi kaç gün sürer? TSK, PMYO, PÖH, KHO intibak eğitimi
Polis Okulu ve Harp Okulu gibi eğitim kurumlarına başvurarak öğrenci olmaya hak kazanan adayların aldığı eğitim intibak eğitimidir. İntibak kelimesinin anlamı bir ortam ya da çevreye uyum sağlanmasıdır.

İNTİBAK EĞİTİMİ NE KADAR SÜRÜYOR?

PMYO, Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu gibi okullarda eğitim alma hakkı kazanan öğrenciler, okula teslim olmaları gereken süre içinde okula giderek geçici kayıt işlemlerini tamamlarlar. Söz konusu kayıt işleminin tamamlanması sonrasındaki ilk Pazartesi gününde intibak eğitimi başlatılır. İntibak eğitimleri genellikle iki hafta sürer. İki haftanın sonunda Pazar günü intibak eğitimi biter.

İNTİBAK EĞİTİMİ NASIL BİR EĞİTİMDİR?

İntibak eğitimi süresince ilk beş gün adayların önce sağlık raporu alması gerekiyor. Sağlık raporu alanlar sonradan ast üst ilişkisi, okul içinde uyulması gereken kurallar, yatak düzeni, düzen eğitimi, üstler ile nasıl konuşulması ve karşılaşıldığı zaman neler yapılması, tören yürüyüşü gibi alanlarda profesyonel eğitim almaktadır.

 intibak eğitimi nedir

İntibak eğitimini tamamlayan öğrenciler eğitimden sonra bir haftalık ev iznine çıkar ve izinden sonra asıl kayıtları yapılarak eğitim süreçleri başlatılır.

İNTİBAK EĞİTİM ZOR MUDUR?

İntibak eğitimi zor bir eğitim değildir. Yalnızca öğrenciye mesleğin gerektirdiği temel davranış eğitimi uygulanmaktadır. Bu eğitimdeki temel amaç öğrencinin okuldaki eğitimini sürdürmek istediğini anlamak ve ileride karşılaşacağı durumlarla ilgili asıl eğitim başlamadan haberdar olmasını sağlamaktır.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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