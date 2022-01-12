MEDYA
12 Ocak 2022 - 16:15

İntihar ederek hayatına son veren Enes Kara için Tarkan'dan anlamlı paylaşım!

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ikinci sınıfta okuyan 20 yaşındaki Enes Kara'nın yurtta gördüğü baskılara dayanamayarak intihar etmesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ünlü sanatçı Tarkan'da her zaman olduğu gibi olaylara sessiz kalmadı ve yaptığı paylaşımla anne ve babalara seslendi.

MEDYA
12 Ocak 2022 - 16:15
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İntihar ederek hayatına son veren Enes Kara için Tarkan'dan anlamlı paylaşım!
Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ikinci sınıfında okuyan  Enes Kara, bir binanın 7'inci katından aşağı atlayarak hayatına son verdi. İntihar etmeden önce bir video çeken 20 yaşındaki gencin, kaldığı yurtta çok baskı yaşadığını psikolojik olarak çok yorgun olduğunu söylediği görüldü.







Enes Kara'nın ölüm haberiyle birlikte çektiği videonun sosyal medyada yayılması tüm Türkiye'yi yasa boğarken, bir çok ünlü ve siyasetçi gencin ölümünden dolayı duydukları üzüntüleri yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.


Bu güne kadar hemen hemen herkesin yanında olmaya çalışan ve herkese destek olan ünlü şarkıcı Tarkan'da yine sessiz kalmadı ve bir paylaşım yaparak Enes Kara'nın ölümü sonrası yaşadığı üzüntüyü anlattı. Paylaşımında anne ve babalara bir çağrıda bulunan Tarkan'ın mesajı Türkiye'nin gündemine oturdu. 

İşte; Tarkan'ın Enes Kara için yayınladığı mesajı:


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