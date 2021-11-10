GÜNDEM
10 Kasım 2021 - 19:35
Güncelleme: 10 Kasım 2021 - 19:45

İntihar etmek için atladı , caddede yürüyen kişinin üzerine düştü

Elazığ'da yaşanan olayda yabancı uyruklu bir kadın, çıktığı binanın 10.katından intihar etmek için aşağıya kendi bıraktı. İntihar eden kadın, aşağıda caddede yürüyen kişinin üzerine düşerek hayatını kaybetti.

GÜNDEM
10 Kasım 2021 - 19:35
Güncelleme: 10 Kasım 2021 - 19:45
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İntihar etmek için atladı , caddede yürüyen kişinin üzerine düştü
Bir kişinin ölümüyle , bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olay öğlen saatlerinde Elazığ'da yaşandı.


Gelen bilgilere göre kentte yabancı uyruklu kadın, bir süre telefonla ile konuştuktan sonra bulunduğu binanın 10.katından aşağıya atlayarak intihar etti.


Caddede yürüyen birinin üzerine düştü
Kadın intihar için aşağıya atladığı esnada  caddede yürüyen V.G.'nin üzerine düştü. Olayı gören çevredekiler hemen yardıma koştu ve kadın ile V.G ağır yaralandı. Kısa süre içinde olay yerine polis ve 112 sağlık personeli geldi. Ekipler gelene kadar o esnada yoldan geçen biri ise kalp masajı yaparak kadını hayatta tutmaya çalıştı.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
Ağır yaralanan iki yapılan ilk yardım sonrasında hastaneye kaldırılırken,Yabancı uyruklu kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan V.G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 
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