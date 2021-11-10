İntihar etmek için atladı , caddede yürüyen kişinin üzerine düştü

Bir kişinin ölümüyle , bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olay öğlen saatlerinde Elazığ'da yaşandı.Gelen bilgilere göre kentte yabancı uyruklu kadın, bir süre telefonla ile konuştuktan sonra bulunduğu binanın 10.katından aşağıya atlayarak intihar etti.Kadın intihar için aşağıya atladığı esnada caddede yürüyen V.G.'nin üzerine düştü. Olayı gören çevredekiler hemen yardıma koştu ve kadın ile V.G ağır yaralandı. Kısa süre içinde olay yerine polis ve 112 sağlık personeli geldi. Ekipler gelene kadar o esnada yoldan geçen biri ise kalp masajı yaparak kadını hayatta tutmaya çalıştı.Ağır yaralanan iki yapılan ilk yardım sonrasında hastaneye kaldırılırken,Yabancı uyruklu kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan V.G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.