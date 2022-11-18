EĞİTİM
18 Kasım 2022 - 16:44

İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 İOKBS (PYBS) bursu sorgulama ekranı

İOKBS (PYBS) sınavı geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Sınava katılan adaylar bursların ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. 5-6-7-8-9-10 ve 11 sınıfların yer aldığı burs ödemeleri için ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında başarısı sağlayan öğrenciler ödeme almaktadır. İşte 2022 İOKBS bursları hakkında merak edilen tüm detaylar…

EĞİTİM
18 Kasım 2022 - 16:44
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İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 İOKBS (PYBS) bursu sorgulama ekranı


İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerini kapsayan İOKBS burs ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar yer alan öğrencilerin sınavda başarılı olması durumunda burs ödemesi yapılmaktadır. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan İOKBS sınavı bu yıl da gerçekleştirildi. Sınav sonucunun açıklanması ile birlikte ödemelerinde ne zaman yapılacağı araştırılmaya başladı. İşte 2022 İOKBS bursları hakkında merak edilen tüm detaylar…

İOKBS BURSU YATTI MI?

Geçtiğimiz senelerde sınava katılan ve burs almaya hak kalan öğrenciler için ödeme Ekim ayı içerisinde yapıldı. Parasız yatılılık ve bursu için ilk defa ödeme alacak olan öğrencilere Kasım ayı içerisinde ödeme yapılacağı açıklandı.



Burs Ödemeleri yattı mı

2022 İOKBS BURSU NE KADAR?

Temmuz ayı içerisinde yapılan zamlar ile birlikte 2022 yılında ödenecek olan burç tutarları da yükseltildi. Temmuz-Aralık ayı içerisinde burs ödemeleri 663.87TL olarak ödenecek.

Burs kapsamında 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan öğrencilerin sınavda başarılı olması durumunda ödeme yapılmaktadır. Burs almaya hak kazanan öğrenciler e-okul sistemi üzerinden sorgulama yapabilir.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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