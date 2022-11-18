İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerini kapsayan İOKBS burs ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar yer alan öğrencilerin sınavda başarılı olması durumunda burs ödemesi yapılmaktadır. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan İOKBS sınavı bu yıl da gerçekleştirildi. Sınav sonucunun açıklanması ile birlikte ödemelerinde ne zaman yapılacağı araştırılmaya başladı. İşte 2022 İOKBS bursları hakkında merak edilen tüm detaylar…
EĞİTİM
18 Kasım 2022 - 16:44
İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 İOKBS (PYBS) bursu sorgulama ekranı
İOKBS (PYBS) sınavı geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Sınava katılan adaylar bursların ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. 5-6-7-8-9-10 ve 11 sınıfların yer aldığı burs ödemeleri için ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında başarısı sağlayan öğrenciler ödeme almaktadır. İşte 2022 İOKBS bursları hakkında merak edilen tüm detaylar…
EĞİTİM
18 Kasım 2022 - 16:44
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